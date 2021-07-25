TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Meliha Ateş'in Cenaze Töreni'ne Katıldı

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, Tekirdağ İmam Hatip Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Faruk Ateş'in Annesi Meliha Ateş'in Kayı Mahalle Camii'nde düzenlenen Cenaze Töreni'ne katıldı.
Meclis Başkanı Şentop ve Vali Yıldırım, merhumeye Allah'tan rahmet aile ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.
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