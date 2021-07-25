Kaynak: Habermetre

Mustafa Şentop, Aziz Yıldırım, Cenaze, TBMM, Son Dakika

Son Dakika › Sadece Haberler › TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Meliha Ateş'in Cenaze Töreni'ne Katıldı - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.