Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanlığı Adaylık Başvuruları Sona Erdi

TBMM Başkanlığı Adaylık Başvuruları Sona Erdi

1 saat önce

TBMM Başkanlığı için 19 Şubat'ta başlayan adaylık başvuru süresi sona erdi.

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TBMM Başkanlığı için 19 Şubat'ta başlayan adaylık başvuru süresi sona erdi.

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için görevinden istifa etmesi ve istifa dilekçesinin 19 Şubat Salı günü TBMM Genel Kurulunda okunmasının ardından başlayan Meclis Başkanlığı adaylığı başvuru süresi saat 24.00 itibariyle bitti.

Meclis Başkanlığı için AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da bugün yaptığı başvuruyla aday oldu.

TBMM Başkanı seçimi Meclis Genel Kurulunda bugün yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:04 Kaynak: AA

Milletvekili, Politika
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