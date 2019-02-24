Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanlığı Devir-teslim Töreni

TBMM Başkanlığı Devir-teslim Töreni

44 dakika önce

-TBMM – TBMM Başkanlığı'nda devir teslim töreni. TBMM – TBMM Başkanlığı'nda devir teslim töreni.

-TBMM – TBMM Başkanlığı'nda devir teslim töreni. TBMM – TBMM Başkanlığı'nda devir teslim töreni.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:27 Kaynak: AA

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