TBMM Başkanlığı Devir-teslim Töreni
44 dakika önce
-TBMM – TBMM Başkanlığı'nda devir teslim töreni. TBMM – TBMM Başkanlığı'nda devir teslim töreni.
-TBMM – TBMM Başkanlığı'nda devir teslim töreni. TBMM – TBMM Başkanlığı'nda devir teslim töreni.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:27 Kaynak: AA
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