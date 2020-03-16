TBMM Başkanlığı: "Korona virüsü testi pozitif çıkan herhangi bir Meclis çalışanı bulunmamaktadır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanlığı: 'Korona virüsü testi pozitif çıkan herhangi bir Meclis çalışanı bulunmamaktadır' - Son Dakika

TBMM Başkanlığı: "Korona virüsü testi pozitif çıkan herhangi bir Meclis çalışanı bulunmamaktadır"

25 dakika önce

TBMM Başkanlığı, Meclis çalışanlarında şu ana kadar yeni tip korona virüsüne rastlanmadığını açıkladı.

TBMM Başkanlığı:

TBMM Başkanlığı, Meclis çalışanlarında şu ana kadar yeni tip korona virüsüne rastlanmadığını açıkladı.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, personelden boğaz ağrısı ve ateş şikayetiyle Meclis Hastanesine başvuranlar olduğu belirtilerek, yapılan ilk muayenelerinde korona virüsü belirtisine rastlanmadığı ifade edildi. Test yaptırmak isteyen personelin ise Zekai Tahir Burak Hastanesine yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Meclis Hastanesinden herhangi bir resmi sevk işlemi olmamıştır. Kendiliğinden hastaneye gidenlerle ilgili yapılan işlemlerde de şu ana kadar yeni tip korona virüsü testi pozitif çıkan herhangi bir Meclis çalışanı bulunmamaktadır" denildi.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:00 Kaynak: İHA
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