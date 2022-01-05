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TBMM Başkanlığı'ndan 'soru önergesi' iddialarına yanıt - Son Dakika

TBMM Başkanlığı'ndan 'soru önergesi' iddialarına yanıt

05.01.2022 20:32
TBMM Başkanlığı'ndan 'soru önergesi' iddialarına yanıt

TBMM Başkanlığı'ndan 'soru önergesi' iddialarına yanıtTBMM Başkanlığı, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, işleme alınmayan soru önergesinin, işkence iddialarını konu edinmesi nedeniyle değil;

TBMM Başkanlığı'ndan 'soru önergesi' iddialarına yanıt

TBMM Başkanlığı, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, işleme alınmayan soru önergesinin, işkence iddialarını konu edinmesi nedeniyle değil; TBMM İçtüzüğü'ne aykırılık taşıdığı değerlendirilen cümle nedeniyle iade edildiğini açıkladı.

TBMM Başkanlığı, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sunduğu soru önergesinin TBMM tarafından işleme alınmamasını konu alan açıklamalarına yazılı cevap verdi. Meclis Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, söz konusu açıklamaya dayanan haberdeki, "Meclis Başkanlığı'nın işkenceyi örtbas etmek için ne yapacağını bilemediği, milletvekilliği süresince işkenceye dair hangi önergeyi sunmuşsa önergenin reddedildiği, TBMM Başkanı'nın kamu görevlilerinin suçlarını örtbas ederek Anayasal suç işlediği" ifadesinin yalan ve gerçeği yansıtmadığı aktardıldı.

TBMM Başkanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Her şeyden önce sadece açıklama sahibi milletvekili tarafından 27'nci Yasama Dönemi'nde verilen ve içerisinde işkence ibaresinin yahut işkence veya kötü muamele iddialarının yer aldığı yüzden fazla yazılı soru önergesinin; yine aynı dönemde başka milletvekilleri tarafından verilen işkence veya kötü muamele iddialarına ilişkin yaklaşık üç yüz soru önergesinin işleme alınarak muhatap bakanlıklara gönderilmiş olması, söz konusu açıklamaların gerçeklikle bir ilgisinin bulunmadığını ortaya koymak açısından yeterlidir. Bilindiği üzere, TBMM İçtüzüğü'nün 67'nci, 96'ncı ve 97'nci maddeleri, yazılı soru önergelerinin şekil ve içerik yönünden taşıması gereken bazı kurallara yer vermekte ve bu kurallara uygun olmayan önergelerin TBMM Başkanlığı tarafından işleme alınmayacağını öngörmektedir. Bu kapsamda TBMM İçtüzüğü'nün 67'nci maddesi de 'Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözler varsa, Başkan gereken düzeltmelerin yapılması için o yazı veya önergeyi sahibine geri verir' hükmünü amirdir. Ayrıca açıktır ki TBMM İçtüzüğü'nün bu hükümleri sadece soru önergelerinde yer alan milletvekillerine ait ifadeler açısından değil, soru önergesi metninde başkalarından naklen yer verilen ifadeler açısından da geçerlidir. Bu çerçevede ilgili milletvekilinin gerçeği yansıtmayan açıklamalarına dayanak gösterdiği yazılı soru önergesi içerisinde işkence ibaresinin geçmesi veya işkence iddialarını konu edinmesi sebebiyle değil; milletvekilinin bir başka kişiden aynen naklettiği ifadeler içerisinde geçen ve TBMM İçtüzüğü'nün yukarıda aktarılan 67'nci maddesine aykırılık taşıdığı değerlendirilen cümle sebebiyle iade edilmiştir. Bununla birlikte iade yazısında da belirtildiği üzere, söz konusu soru önergesinin İçtüzük hükümlerine uygun şekilde değiştirilerek tekrar verilmesi halinde işleme alınmasının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır."

TBMM Başkanlığı'nın, aynı konularda daha önce çeşitli vesilelerle yaptığı çok sayıda açıklamanın da hatırlatıldığı açıklamada, "Tekrarlamak gerekir ki TBMM İçtüzüğü hükümleri, TBMM'nin çalışma usul ve esasları ile ilgili olarak herkesi, bu kapsamda milletvekillerini ve TBMM Başkanı'nı da bağlayan hukuk kurallarıdır. Sayın milletvekilleri İçtüzük kurallarına uydukları sürece bütün yazılı soru önergeleri Başkanlığımızca işleme alınmaktadır. Bu kapsamda 27'nci Yasama Dönemi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından 'içerisinde işkence kelimesi geçtiği' veya 'muhatabı olan bakanlara işkence iddialarına ilişkin soruları yönelttiği' gerekçesiyle iade edilen tek bir yazılı soru önergesi bulunmamaktadır. 27'nci Yasama Dönemi'nde, içerisinde işkence ibaresinin yahut işkence veya kötü muamele iddialarının yer aldığı ve işleme alınarak bakanlıklara gönderilen yüzlerce yazılı soru önergesinin ortaya koyduğu bu gerçek, TBMM'nin resmi internet sitesi (www.tbmm.gov.tr) üzerinde yapılacak basit bir aramayla da tespit edilebilecektir. Hal böyle iken, 'Meclis Başkanlığı'nın işkenceyi örtbas ettiği' şeklindeki açık bir yalanın söz konusu milletvekili tarafından bu kadar rahat bir şekilde söylenebilmesi hayreti mucibtir. TBMM Başkanlığı'na yönelik açık bir iftira niteliği taşıyan söz konusu açıklamalar hakkında gerekli hukuki yollara da başvurulacaktır" denildi.

Haber:  ANKARA,


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Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TBMM Başkanlığı'ndan 'soru önergesi' iddialarına yanıt - Son Dakika
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