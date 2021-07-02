TBMM'den Tekirdağ'daki okullara 75 bilgisayar ve 30 adet yazıcı yardımı - Son Dakika

TBMM'den Tekirdağ'daki okullara 75 bilgisayar ve 30 adet yazıcı yardımı

TEKİRDAĞ - TBMM tarafından yardım amaçlı Tekirdağ'daki okulların kullanımına sunulmak üzere 75 bilgisayar ve 30 adet yazıcı gönderildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bilgi İşlem Başkanlığı tarafından yardım amacıyla kullanıma hazır şekilde gerekli kurumları yapılarak Tekirdağ'daki okullara 75 adet bilgisayar ve 30 adet yazıcı gönderildi. TBMM tarafından gönderilen bilgisayar ve yazıcılar Tekirdağ Valiliğinde yapılan tören ile il geneline gönderilmek üzere Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda tespit edilen 53 okula bahse konu olan bilgisayar ve yazıcıların dağıtımı yapılmaya başlandı.

Teslim töreninde açıklama yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Bunlar Meclis Başkanımız tarafından okullarımıza hibe edildi. Kendilerine müteşekkiriz. Okullarımızın ihtiyacı her zaman var. Güzel bir organizasyon yapıldı. En ihtiyacı olan okullar tespit edildi" dedi.