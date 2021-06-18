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TBMM Başkanlığı, RTÜK'te üyelik kontenjanı hesaplamasına dair çıkan haberleri yalanladı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanlığı, RTÜK'te üyelik kontenjanı hesaplamasına dair çıkan haberleri yalanladı Açıklaması

18.06.2021 18:52
TBMM Başkanlığı, RTÜK'te üyelik kontenjanı hesaplamasına dair çıkan haberleri yalanladı Açıklaması, System.String[]

TBMM Başkanlığı, "kanuna aykırı yapılan hesaplamayla RTÜK'te boşalacak 3 üyelikten 1'inin İYİ Parti Grubuna verilmediği" iddialarını yalanlayarak, üyelik seçimlerinde kontenjanların, parti gruplarının TBMM'deki üye sayıları oranına göre belirlendiğini bildirdi.

TBMM Başkanlığı, "kanuna aykırı yapılan hesaplamayla RTÜK'te boşalacak 3 üyelikten 1'inin İYİ Parti Grubuna verilmediği" iddialarını yalanlayarak, üyelik seçimlerinde kontenjanların, parti gruplarının TBMM'deki üye sayıları oranına göre belirlendiğini bildirdi.

TBMM Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında çıkan, "RTÜK'te temmuzda boşalacak 3 üyelikten 1'inin İYİ Parti Grubuna düştüğü ancak TBMM Başkanlığınca kanuna aykırı yapılan hesaplamayla İYİ Parti Grubuna üyelik kontenjanı verilmediği" haberleri üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un, RTÜK üyeliği seçimlerini düzenleyen 35. maddesinde, "Seçim için siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı aday gösterilir." hükmünün yer aldığı, RTÜK üyeliği için "siyasi parti gruplarının" aday göstereceğinin düzenlendiği anımsatıldı.

RTÜK üyeliklerinin belirlenmesinde, TBMM'deki her bir siyasi parti grubunun kendi milletvekili sayısı ile Mecliste grubu bulunan siyasi partilere mensup milletvekillerinin toplam sayısının hesaplamaya esas alındığına işaret edilen açıklamada, RTÜK'te boşalan üyeliklerin siyasi parti gruplarına dağılımında kullanılan bu hesaplama yönteminin, TBMM Başkanlık Divanında, araştırma ve ihtisas komisyonlarında siyasi parti gruplarına düşen üye sayısının belirlenmesinde kullanılanla aynı olduğu belirtildi.

Bağımsız olan veya bir parti grubuna mensup bulunmayan milletvekillerine RTÜK üyeliği seçimlerinde kontenjan ayrılabilmesi ve bu suretle RTÜK üyeliği seçimlerinde toplam milletvekili sayısının esas alınabilmesi için kanunda buna yönelik özel hükmün yer alması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nitekim bağımsızların ve siyasi parti gruplarına mensup olmayan milletvekillerinin de kanun gereği temsil edildiği İnsan Haklarını İnceleme, Avrupa Birliği Uyum, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri komisyonlarının üye dağılımı belirlenirken oran hesaplaması, toplam milletvekili sayısı üzerinden (bu bağlamda bugün için toplam milletvekili sayısı olan 583 sayısı üzerinden) yapılmaktadır. Ancak bağımsızların ve siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin temsil edilmeyip, sadece siyasi parti gruplarının temsil edildiği ihtisas komisyonlarında, Meclis araştırması komisyonlarında ve TBMM Başkanlık Divanında ise üye dağılımı belirlenirken siyasi parti gruplarına mensup milletvekillerinin toplam sayısı (bu bağlamda bugün için parti grubu mensubu toplam milletvekili sayısı olan 563 sayısı) esas alınmaktadır."

"RTÜK üyeliği seçimlerinde yaklaşık 16 yıldır uygulanıyor"

Bu hesaplama yönteminin, RTÜK üyeliğinde olduğu gibi, sadece siyasi parti grupları tarafından aday gösterilen Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliği seçimlerinde de aynen kullanıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu nedenle RTÜK üyeliği seçimlerinde siyasi parti gruplarına düşen kontenjanlar, parti gruplarının TBMM'deki üye sayıları oranına göre belirlenmektedir. Dolayısıyla bugün için TBMM'de bulunan 5 siyasi parti grubuna mensup toplam 563 milletvekili arasındaki oranlara göre RTÜK'teki üye dağılımı belirlenmiştir. Bağımsız olan veya bir siyasi parti grubuna mensup bulunmayan milletvekillerine RTÜK üyeliği seçimlerinde kontenjan ayrılabilmesi için kanunda buna yönelik özel hüküm bulunması gerektiği ve bu konuda özel bir kanun hükmü bulunmadığı için, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranının tespitinde bağımsız veya siyasi parti gruplarına mensup olmayan milletvekillerinin sayısı dikkate alınamamaktadır. Bağımsız veya siyasi parti gruplarına mensup olmayan milletvekilleri ile halihazırda toplam milletvekili sayısı olan 583 sayısı, RTÜK üyeliği kontenjanlarının belirlenmesine esas oluşturan hesaplamada kullanılamamaktadır."

Bu durumun ilk defa yapılan bir uygulama olmadığı belirtilen açıklamada, bunun, ihtisas ve Meclis araştırması komisyonları ile TBMM Başkanlık Divanı üyeliği seçimlerinde yaklaşık 45, RTÜK üyeliği seçimlerinde yaklaşık 16, Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliği seçimlerinde de yaklaşık 5 yıldır uygulanan bir yöntem olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Haber ve değerlendirmelere konu teşkil eden son RTÜK üyeliği seçim sürecinde de bundan farklı bir uygulama yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

TBMM Başkanlığı, RTÜK'te üyelik kontenjanı hesaplamasına dair çıkan haberleri yalanladı Açıklaması

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Milletvekili, İYİ Parti, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanlığı, RTÜK'te üyelik kontenjanı hesaplamasına dair çıkan haberleri yalanladı Açıklaması - Son Dakika


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