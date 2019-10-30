Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanlığının, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen tezkeresiyle ABD Temsilciler Meclisi...
Son Dakika Politika TBMM Başkanlığının, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen tezkeresiyle ABD Temsilciler Meclisi...

TBMM Başkanlığının, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen tezkeresiyle ABD Temsilciler Meclisi...

1 saat önce

TBMM Başkanlığının, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen tezkeresiyle ABD Temsilciler Meclisi kararları kınandı.

TBMM Başkanlığının, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen tezkeresiyle ABD Temsilciler Meclisi..., System.String[]

TBMM Başkanlığının, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen tezkeresiyle ABD Temsilciler Meclisi kararları kınandı

Amerika Birleşik Devletleri, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:24 Kaynak: AA
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