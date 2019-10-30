TBMM Başkanlığının, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen tezkeresiyle ABD Temsilciler Meclisi...
1 saat önce
TBMM Başkanlığının, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen tezkeresiyle ABD Temsilciler Meclisi kararları kınandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:24 Kaynak: AA
TBMM Başkanlığının, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen tezkeresiyle ABD Temsilciler Meclisi kararları kınandı
Azerbaycan'dan ABD'nin sözde Ermeni Soykırımı kararına sert tepki: Kararı kınıyor, ön yargılı ve haksız buluyoruz Bahçeli'den ABD'nin Ermeni Soykırımı kararına tepki: Tasarı hükümsüzdür Son Dakika: Meclis'ten ABD'ye ortak 1915 olayları tepkisi: Kararın nezdimizdeki anlamı şantaj girişimidir MHP Lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu bizim kardeşimiz değil