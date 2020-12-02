Milletvekilleri, Genel Kurul'da maskesiz konuşmayacak - Son Dakika

Milletvekilleri, Genel Kurul'da maskesiz konuşmayacak

02.12.2020 15:35
Milletvekilleri, Genel Kurul'da maskesiz konuşmayacak, System.String[]

TBMM Başkanlık Divanı toplantısında, Meclis'te uygulanan ve uygulanacak Covid-19 önlemleri masaya yatırıldı.

TBMM Başkanlık Divanı toplantısında, Meclis'te uygulanan ve uygulanacak Covid-19 önlemleri masaya yatırıldı. Genel Kurul'da artık milletvekilleri maskesiz konuşmayacak. Pazartesi günü milletvekilleri dışında Meclis'e giren herkesin HES koduna bakılacak.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığı'nda, 4'üncü yasama yılı 2'nci başkanlık divanı toplantısında, Covid-19 kapsamında alınan önlemler ile bütçe görüşmelerinde alınacak ek tedbirler ele alındı. Meclis Tören Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Şentop, divan üyelerini Covid-19 kapsamında alınan önlemler hakkında bilgilendirdi. Şentop, önlemler kapsamında Genel Kurul oturma düzeninin değiştirildiğini, Genel Kurul'un sık sık havalandırıldığını belirterek, milletvekillerinden kürsü konuşmalarının maskesiz yapılmamasını talep etti. Şentop, Meclis Hastanesi'nde Covid-19 test ünitesinin kurulduğunu ve şüpheli vakalar için özel oda hazırlandığını da belirtti. Meclis'te alınan önemli tedbirler kapsamında Meclis'e girişlerin HES kodu yapılmasının zorunlu hale getirildiğine kaydeden Şentop, Meclis personelinin esnek çalışmaya geçtiğini ve bu süreçte servis imkanının çalışanlara sunulduğunu da sözlerine ekledi.

TBMM'de ziyaretçi yasağının devam ettiğini belirten Şentop, milletvekillerinden bu kurala uyulmasında azami hassasiyet gösterilmesini istedi. Şentop ayrıca Meclis takviminde yer alan birçok seyahat ve programın da ertelendiği hatırlatarak, ilerleyen dönemde gelişmelere göre bu çalışmaların tekrar değerlendirileceğini kaydetti.YENİ ÖNLEMLER ÖNCE DANIŞMA KURULU'NDA ELE ALINDI

Öte yandani Covid-19 ile ilgili uygulanacak önlemler önce Danışma Kurulu'nda ardından TBMM Başkanlık Divanı toplantısında değerlendirildi. Artık Genel Kurul'da milletvekilleri maskesiz konuşmayacak. 7 Aralık Pazartesi günü milletvekilleri dışında Meclis'e giren herkesin HES koduna bakılacak. Genel Kurul düzenli olarak havalandırılacak. Milletvekilleri bütçe görüşmelerine esnek çalışma düzenine göre katılacak. Kulislerde çay ocakları kapatılacak. Bütçe görüşmeleri Genel Kurul'da 7 Aralık günü başlayıp, 18 Aralık'ta tamamlanacak ardından Meclis 15 Ocak'a kadar tatile girecek.


Milletvekilleri, Genel Kurul'da maskesiz konuşmayacak
Milletvekilleri, Genel Kurul'da maskesiz konuşmayacak
Milletvekilleri, Genel Kurul'da maskesiz konuşmayacak
Milletvekilleri, Genel Kurul'da maskesiz konuşmayacak

Başkanlık Sistemi, Koronavirüs, Tören, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Milletvekilleri, Genel Kurul'da maskesiz konuşmayacak - Son Dakika


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