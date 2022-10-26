RTÜK'teki boş kontenjan AK Parti'nin oldu! Yarın seçim yapılacak

Kim ne kadar oy alıyor? İşte Fakıbaba'nın memleketinde yapılan son anket

Meclis Başkanlık Divanı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) Taha Yücel'in istifasıyla boşalan üyelik için yaşanan tartışmaya son noktayı koydu. Tartışmalı RTÜK kontenjanı için Taha Yücel'in istifa tarihi olan 1 Temmuz esas alındı. Dolayısıyla kontenjanın 1 Temmuz'daki Meclis aritmetiğine göre yapılmasına karar verildi.

KONTENJAN AK PARTİ'YE GEÇTİ

RTÜK kontenjanın boşalmasından bir gün önce Aykut Erdoğdu'nun CHP'den istifası hesapları yeniden değiştirmiş oldu. Buna göre kontenjan yine AK Parti'nin olacak.

ÇELEBİ VE FAKIBABA'NIN PARTİ DEĞİŞTİRMESİ ETKİLEMEDİ

Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılımı ile Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AK Parti'den istifası RTÜK kararına etki etmemiş oldu. Genel Kurul'da üye seçimin haftaya yapılması planlanıyor.