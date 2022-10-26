RTÜK'teki boş kontenjan AK Parti'nin oldu! Yarın seçim yapılacak - Son Dakika
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RTÜK'teki boş kontenjan AK Parti'nin oldu! Yarın seçim yapılacak

26.10.2022 15:48

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı'nca verilen kararla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun boş kontenjan AK Parti'nin oldu. RTÜK'te Taha Yücel'in istifasıyla boşalan üyelik için AK Parti'nin iki adayı arasında yarın Meclis'te seçim yapılacak.

Meclis Başkanlık Divanı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) Taha Yücel'in istifasıyla boşalan üyelik için yaşanan tartışmaya son noktayı koydu. Tartışmalı RTÜK kontenjanı için Taha Yücel'in istifa tarihi olan 1 Temmuz esas alındı. Dolayısıyla kontenjanın 1 Temmuz'daki Meclis aritmetiğine göre yapılmasına karar verildi.

KONTENJAN AK PARTİ'YE GEÇTİ

RTÜK kontenjanın boşalmasından bir gün önce Aykut Erdoğdu'nun CHP'den istifası hesapları yeniden değiştirmiş oldu. Buna göre kontenjan yine AK Parti'nin olacak.

ÇELEBİ VE FAKIBABA'NIN PARTİ DEĞİŞTİRMESİ ETKİLEMEDİ

Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılımı ile Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AK Parti'den istifası RTÜK kararına etki etmemiş oldu. Genel Kurul'da üye seçimin haftaya yapılması planlanıyor.

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SON DAKİKA: RTÜK'teki boş kontenjan AK Parti'nin oldu! Yarın seçim yapılacak - Son Dakika
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