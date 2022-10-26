Meclis Başkanlık Divanı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) Taha Yücel'in istifasıyla boşalan üyelik için yaşanan tartışmaya son noktayı koydu. Tartışmalı RTÜK kontenjanı için Taha Yücel'in istifa tarihi olan 1 Temmuz esas alındı. Dolayısıyla kontenjanın 1 Temmuz'daki Meclis aritmetiğine göre yapılmasına karar verildi.
RTÜK kontenjanın boşalmasından bir gün önce Aykut Erdoğdu'nun CHP'den istifası hesapları yeniden değiştirmiş oldu. Buna göre kontenjan yine AK Parti'nin olacak.
Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılımı ile Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AK Parti'den istifası RTÜK kararına etki etmemiş oldu. Genel Kurul'da üye seçimin haftaya yapılması planlanıyor.
Son Dakika › Güncel › RTÜK'teki boş kontenjan AK Parti'nin oldu! Yarın seçim yapılacak - Son Dakika