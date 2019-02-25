TBMM Başkanlık Divanı Toplantısı

Meclis Başkanlık Divanı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında ilk kez toplandı.

Meclis Başkanlık Divanı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında ilk kez toplandı.



Alınan bilgiye göre, TBMM başkanvekilleri ile idare amirlerinin katıldığı toplantıda, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM İdari Teşkilatına ilişkin bir sunum yaptı.



İdare amirleri de çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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