Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanlık Seçimi İkinci Turunda TBMM Başkan Adayı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 333,...

TBMM Başkanlık Seçimi İkinci Turunda TBMM Başkan Adayı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 333,...

28 dakika önce

IHAAW142912-SIY/24-02-2019- TBMM Başkanlık seçimi ikinci turunda TBMM Başkan adayı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 333, İstanbul Milletvekili Engin Altay 126, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözügü 46, Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35 oy aldı.

TBMM Başkanlık Seçimi İkinci Turunda TBMM Başkan Adayı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 333,..., System.String[]
IHAAW142912-SIY/24-02-2019

- TBMM Başkanlık seçimi ikinci turunda TBMM Başkan adayı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 333, İstanbul Milletvekili Engin Altay 126, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözügü 46, Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35 oy aldı. 24.02.2019 14: 29: 12 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:35 Kaynak: İHA

Milletvekili, Tekirdağ, Politika
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