Üye Girişi
TBMM Başkanvekili Adan, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programında konuştu - Son Dakika

TBMM Başkanvekili Adan, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programında konuştu

05.12.2021 19:03
TBMM Başkanvekili Adan, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programında konuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti bir karar verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti bir karar verdi. Üretim olmalı, üretim istihdamı artırmalı, ihracat olmalı... Dolayısıyla üretim, istihdam ve ihracat noktasında almış olduğu kararın arkasındayız." dedi.

MHP'nin Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" etkinliğinde konuşan Adan, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimiyle Türk devletinin çökertilmek istendiğini, TSK'nin, MİT'in, emniyetin FETÖ'cü askerlerce basıldığını, TBMM'nin bombalandığını anlattı.

15 Temmuz'da bu tehlike fark edilerek Cumhur İttifakı'nın kurulduğunu, bir taraftan da ABD'nin terör örgütü PKK'yı dünyanın gözü önünde silahlandırdığını dile getiren Adan, Amerikalıların kendi kongrelerinde tank, silah, top vereceklerini vaat ederek PKK'ya yapacakları yardımı ilan ettiklerini kaydetti.

Adan, "Bize dışarıdan bu organizasyonları ABD, bu milletin birliğine, kardeşliğine kurşun sıkan terör örgütünü desteklerken, öbür tarafta bu milletin vergilerinden aylık alarak parlamentoda hayatını devam ettiren siyasi bölücü bir partinin olduğunu biliyoruz. MHP Genel Başkanı Bahçeli Bey uzun süredir, 'Bu parti kapatılmalıdır' diyor. Dünyanın hiçbir yerinde askere kurşun sıkan, polise kurşun sıkan, o ülkeyi bölmek noktasındaki bir siyasi iradeye hayat hakkı tanınmamaktadır. 'Amerika'nın bir kısmını böleceğim, burada devlet kuracağım' diye bir hareket ortaya çıksa, orada canlı bırakmazlar. Almanya'da da Fransa'da da bırakmazlar." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusundaki cumhurbaşkanlığı tezkeresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin tezkeresinin Meclis'e getirildiği günü anlatan Adan, şöyle devam etti:

"15 Temmuz 2016'dan sonra süratle polisimiz, askerimiz kendisini toparlamış ve PKK'nın nefesini Türkiye'de kestiği gibi dışarıda da kesmeye devam ediyorlar. TBMM'yi yönettiğim bir günde tezkere geldi. Meclis'ten içeriye girdim, oturumu açtım ve salona baktığımızda 30-40 milletvekilinin önünde 'Savaşa hayır' pankartları vardı. Türkiye kiminle savaşıyor? Türkiye PKK denen alçak bir örgütünü yok ediyor. Afrin'de terör örgütü temizlenmiş, Irak'ta da, Suriye'de de enselerindeyiz. Terör örgütünün Türkiye'ye gelip milletimize saldırmaması için Irak ve Suriye'de güvenlik tedbiri almaktayız. İşte bu tezkere, o güvenlik tedbirleri alınsın mı, alınmasın mı, konusunda bir tezkereydi. Biz sonuna kadar bu tezkereye destek verdik. Ancak, PKK'nın siyasi uzantısı olan bir siyasi parti, bu tezkere geçmesin diye adeta çıldırıyordu. Üzülerek ifade ediyorum, Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin yöneticileri bu tezkereye 'hayır' dediler. HDP ile birlikte hareket ettiler. HDP ile beraber, Türk askerinin oradan çekilmesine Atatürk'ün kurduğu parti HDP ile birlikte hareket etti. Mustafa Kemal Atatürk uyansa, CHP yöneticilerini partinin kapısından içeri sokmaz."

Adan, Türkiye'nin istikrarını bozacak bir şey olduğunda anında tavır koyduklarını, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin birliğini koruma beraberliği olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'yi dünyanın gözünde küçük düşürmek..."

Pandemi sürecinin büyük maliyetleri de beraberinde getirdiğini söyleyen Adan, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti devleti bir karar verdi. Üretim olmalı, üretim istihdamı artırmalı, ihracat olmalı... Dolayısıyla üretim, istihdam ve ihracat noktasında almış olduğu kararın arkasındayız. Muhalefet partilerini dinliyoruz, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Yaptıkları tek bir şey var, milleti sokağa çıkarmak, HDP'yi meşrulaştırmak, Türkiye'yi dünyanın gözünde küçük düşürmek ve bu iktidara karşı düşmanlık yapmaktan başka hiçbir ifadelerine maalesef rastlamıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Programa, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, MHP Sarıyer İlçe Başkanı Hakan Başpınar, MYK Üyeleri ve partililer katıldı.

TBMM Başkanvekili Adan, Adım Adım 2023, İl İl Anadolu programında konuştu
TBMM Başkanvekili Adan, Adım Adım 2023, İl İl Anadolu programında konuştu
TBMM Başkanvekili Adan, Adım Adım 2023, İl İl Anadolu programında konuştu
TBMM Başkanvekili Adan, Adım Adım 2023, İl İl Anadolu programında konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanvekili Adan, 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programında konuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş 20:06 Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş
Gülşen sınırları zorladı! Cesur dekolteli kıyafetiyle olay yarattı 20:04 Gülşen sınırları zorladı! Cesur dekolteli kıyafetiyle olay yarattı Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım 15:18 Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Mersin'deki kalabalık için 15:14 Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı 14:12 Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti 12:47 Hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı 12:26 Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Lise öğrencisinin 10:52 Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi

Son Dakika Haberleri
20:06 Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi
20:06 Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş
19:21 Başkanlık seçimini kaybeden Metin Feyzioğlu'ndan ilk sözler: Tebrik ediyorum
19:19 Bellingham, Almanya'yı karıştırdı! Şike göndermesine tepki yağıyor
19:11 Efsane film 300 Spartalı'nın "This is Sparta" sahnesi 10 farklı dilde dublajlandı
19:05 MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yeni vakıf kuracaklarını ilan etti
18:46 TBB seçimlerini kaybeden Metin Feyzioğlu kimdir?
18:21 TBB seçimlerini kazanan Erinç Sağkan kimdir?
18:14 Hatay'ı farka boğan Başakşehir, Süper Lig devlerinin önüne geçti
18:08 İngiltere'de Müslüman öğrencilere skandal ayrımcılık!
Son Dakika: Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi'yi renklerine bağladı Son Dakika: Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi'yi renklerine bağladı         
20:09
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti         
15:57
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı         
15:16
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı         
14:14
Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı         
12:51
Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel         
12:31
AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak         
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı         
10:36
Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı         
09:04
Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi         
09:02
Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:59
7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu         
20:07
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 20:24:55. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Başkanvekili Adan, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programında konuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement