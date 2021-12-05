TBMM Başkanvekili Adan, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programında konuştu - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti bir karar verdi. Üretim olmalı, üretim istihdamı artırmalı, ihracat olmalı... Dolayısıyla üretim, istihdam ve ihracat noktasında almış olduğu kararın arkasındayız." dedi.

MHP'nin Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" etkinliğinde konuşan Adan, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimiyle Türk devletinin çökertilmek istendiğini, TSK'nin, MİT'in, emniyetin FETÖ'cü askerlerce basıldığını, TBMM'nin bombalandığını anlattı.

15 Temmuz'da bu tehlike fark edilerek Cumhur İttifakı'nın kurulduğunu, bir taraftan da ABD'nin terör örgütü PKK'yı dünyanın gözü önünde silahlandırdığını dile getiren Adan, Amerikalıların kendi kongrelerinde tank, silah, top vereceklerini vaat ederek PKK'ya yapacakları yardımı ilan ettiklerini kaydetti.

Adan, "Bize dışarıdan bu organizasyonları ABD, bu milletin birliğine, kardeşliğine kurşun sıkan terör örgütünü desteklerken, öbür tarafta bu milletin vergilerinden aylık alarak parlamentoda hayatını devam ettiren siyasi bölücü bir partinin olduğunu biliyoruz. MHP Genel Başkanı Bahçeli Bey uzun süredir, 'Bu parti kapatılmalıdır' diyor. Dünyanın hiçbir yerinde askere kurşun sıkan, polise kurşun sıkan, o ülkeyi bölmek noktasındaki bir siyasi iradeye hayat hakkı tanınmamaktadır. 'Amerika'nın bir kısmını böleceğim, burada devlet kuracağım' diye bir hareket ortaya çıksa, orada canlı bırakmazlar. Almanya'da da Fransa'da da bırakmazlar." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusundaki cumhurbaşkanlığı tezkeresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin tezkeresinin Meclis'e getirildiği günü anlatan Adan, şöyle devam etti:

"15 Temmuz 2016'dan sonra süratle polisimiz, askerimiz kendisini toparlamış ve PKK'nın nefesini Türkiye'de kestiği gibi dışarıda da kesmeye devam ediyorlar. TBMM'yi yönettiğim bir günde tezkere geldi. Meclis'ten içeriye girdim, oturumu açtım ve salona baktığımızda 30-40 milletvekilinin önünde 'Savaşa hayır' pankartları vardı. Türkiye kiminle savaşıyor? Türkiye PKK denen alçak bir örgütünü yok ediyor. Afrin'de terör örgütü temizlenmiş, Irak'ta da, Suriye'de de enselerindeyiz. Terör örgütünün Türkiye'ye gelip milletimize saldırmaması için Irak ve Suriye'de güvenlik tedbiri almaktayız. İşte bu tezkere, o güvenlik tedbirleri alınsın mı, alınmasın mı, konusunda bir tezkereydi. Biz sonuna kadar bu tezkereye destek verdik. Ancak, PKK'nın siyasi uzantısı olan bir siyasi parti, bu tezkere geçmesin diye adeta çıldırıyordu. Üzülerek ifade ediyorum, Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin yöneticileri bu tezkereye 'hayır' dediler. HDP ile birlikte hareket ettiler. HDP ile beraber, Türk askerinin oradan çekilmesine Atatürk'ün kurduğu parti HDP ile birlikte hareket etti. Mustafa Kemal Atatürk uyansa, CHP yöneticilerini partinin kapısından içeri sokmaz."

Adan, Türkiye'nin istikrarını bozacak bir şey olduğunda anında tavır koyduklarını, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin birliğini koruma beraberliği olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'yi dünyanın gözünde küçük düşürmek..."

Pandemi sürecinin büyük maliyetleri de beraberinde getirdiğini söyleyen Adan, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti devleti bir karar verdi. Üretim olmalı, üretim istihdamı artırmalı, ihracat olmalı... Dolayısıyla üretim, istihdam ve ihracat noktasında almış olduğu kararın arkasındayız. Muhalefet partilerini dinliyoruz, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Yaptıkları tek bir şey var, milleti sokağa çıkarmak, HDP'yi meşrulaştırmak, Türkiye'yi dünyanın gözünde küçük düşürmek ve bu iktidara karşı düşmanlık yapmaktan başka hiçbir ifadelerine maalesef rastlamıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Programa, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, MHP Sarıyer İlçe Başkanı Hakan Başpınar, MYK Üyeleri ve partililer katıldı.