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TBMM Başkanvekili Adan: "Sarıkamış'ın her karış toprağında parıldayan, Türk Milleti'nin soylu...
7 saat önce
TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:48 Kaynak: AA
TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuştu. (2)
Son Dakika Sarıkamış şehitleri on binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı 9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi