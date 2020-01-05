TBMM Başkanvekili Adan: "Sarıkamış'ın her karış toprağında parıldayan, Türk Milleti'nin soylu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanvekili Adan: 'Sarıkamış'ın her karış toprağında parıldayan, Türk Milleti'nin soylu... - Son Dakika

TBMM Başkanvekili Adan: "Sarıkamış'ın her karış toprağında parıldayan, Türk Milleti'nin soylu...

7 saat önce

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuştu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuştu. (2)

TBMM Başkanvekili Adan: Sarıkamış'ın her karış toprağında parıldayan, Türk Milleti'nin soylu...

Celal Adan, Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:48 Kaynak: AA
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