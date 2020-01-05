TBMM Başkanvekili Adan: "Sarıkamış kanlı bir yenilginin değil, şanlı bir direnişin ismidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanvekili Adan: 'Sarıkamış kanlı bir yenilginin değil, şanlı bir direnişin ismidir' - Son Dakika

TBMM Başkanvekili Adan: "Sarıkamış kanlı bir yenilginin değil, şanlı bir direnişin ismidir"

6 saat önce

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuştu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuştu. (1)

TBMM Başkanvekili Adan: Sarıkamış kanlı bir yenilginin değil, şanlı bir direnişin ismidir

Celal Adan, Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sarıkamış şehitleri on binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı
Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi Öldürülen doktorun hayat hikayesiyle ilgili acı gerçekler ortaya çıktı Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi

Son Dakika Haberleri
20:12 DEAŞ karşıtı koalisyon Irak'taki faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika
20:12 Malatya'da kar nedeniyle kapanan 226 mahalle yolunun 123'ü açıldı - Son Dakika
20:11 Noel ayini - Son Dakika
20:10 ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 80 - Anadolu Efes: 82 - Son Dakika
20:10 Mustafa Cengiz: "Zorlu'da yapılan toplantı kesinlikle yanlış" - Son Dakika
20:03 Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
19:18 Öldürülen doktorun hayat hikayesiyle ilgili acı gerçekler ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 20:14:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanvekili Adan: "Sarıkamış kanlı bir yenilginin değil, şanlı bir direnişin ismidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]