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TBMM Başkanvekili Adan: "Sarıkamış kanlı bir yenilginin değil, şanlı bir direnişin ismidir"
6 saat önce
TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:58 Kaynak: AA
TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuştu. (1)
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