TBMM Başkanvekili Akar ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Haydar Akar, Artvin'de bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u 112 Acil Çağrı Merkezindeki makamında ziyaret eden Akar, daha sonra çağrı merkezini gezerek, çalışanlarla sohbet etti.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'i de makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Akar, buradan ayrıldıktan sonra Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir ve Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar ile görüşerek belediyenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası gazetecilere Artvin'deki temaslarına dair değerlendirmelerde bulunan Akar, tüm belediyelerin ortak sorununun gelir kaynaklarının kısıtlı olması olduğunu söyledi.

Akar, "Ortak sorunlardan bir tanesinin de belediyelerin İller Bankasından alacakları ödeneklerin kesintiye uğraması. Yapılan projelere İller Bankasından kaynak bulamayışları da belediyelerin diğer sorunlarından biri." dedi.

TBMM Başkanvekili Akar, şunları kaydetti:

"Bu bölgenin kurtuluşunun ve gelişmesinin en önemli yolu turizm. Buraya gelen turistler Karagöl'e, Kafkasör'e çıkıyor ama iki üç saat Artvin coğrafyasında zaman geçirip otobüslerle geri dönüyorlar. Bunu uzun süre Artvin'e yayacak şekilde, 3 güne 5 güne çıkartacak şekilde yeni destinasyonların tespit edilmesi gerekiyor. Buradan yetkililere sesleniyorum, belediyelerin ihtiyaçlarını projelendirerek giderme yollarını bir an önce tespit etmelerini istiyorum."

Akar'a ziyaretlerinde CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP İl Başkanı Ahmet Biber ve bazı partililer eşlik etti.