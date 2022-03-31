TBMM Başkanvekili Bilgiç, Isparta'da BAKA'nın 33 projesinin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Başkanvekili Bilgiç, Isparta'da BAKA'nın 33 projesinin açılışında konuştu Açıklaması

31.03.2022 20:49
TBMM Başkanvekili Bilgiç, Isparta'da BAKA'nın 33 projesinin açılışında konuştu Açıklaması

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA) Antalya, Burdur ve Isparta'ya kazandırdığı 77 milyon lira bütçeye sahip 33 projenin açılış törenine katıldı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA) Antalya, Burdur ve Isparta'ya kazandırdığı 77 milyon lira bütçeye sahip 33 projenin açılış törenine katıldı.

Bilgiç, Isparta Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, BAKA'nın bölgenin gözbebeği haline geldiğini söyledi.

Ajansın bölgedeki projelere büyük katkısı olduğunu belirten Bilgiç, "Önümüzdeki süreçte kalkınma ajanslarının güçlendirilmesi hususunu da bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bölgede 523 projede, 124 milyonluk hibe desteği BAKA tarafından sağlanmış durumda." dedi.

Bilgiç, BAKA'nın projelere verdiği 124 milyon lira desteğin, bugünün ekonomisindeki karşılığının çok daha fazla olduğunu kaydetti.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da kentin bir eğitim şehri olduğunu dile getirdi.

"Şehrimiz aynı zamanda bölgenin bir sağlık üssüdür." diyen Seymenoğlu, "Elma üretimiyle ülkemizde, gül ve gül yağı üretiminde dünya piyasasında lider konumundadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim ve değerlendirilmesinde bölgemiz, özellikle de Isparta ve Burdur olarak emin adımlarla yürümekteyiz." ifadelerini kullandı.

BAKA'nın desteklediği 33 proje arasında, Davraz Kış Sporları Merkezi'nin altyapısının iyileştirilmesi, Lavanta Kokulu Köy Projesi, tıbbi aromatik bitkiler alanında planlamalar, altyapı ile ARGE ve ürün kalitesini geliştirme çalışmaları yer alıyor.

TBMM Başkanvekili Bilgiç, Isparta'da BAKA'nın 33 projesinin açılışında konuştu Açıklaması
TBMM Başkanvekili Bilgiç, Isparta'da BAKA'nın 33 projesinin açılışında konuştu Açıklaması

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Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya, Isparta, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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