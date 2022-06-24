TBMM Başkanvekili Adan, "Kahramanmaraş Tanıtım Günleri"nde konuştu

TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Gidip Diyarbakır sokaklarında, Van'da, bu ülkenin 80 vilayetinde bu milletin birliğine kurşun sıkan bir bölücü başının kurtuluşu için oy isteyenler Türkiye'yi temsil etmemektedirler." dedi.

Adan, Yenikapı'daki etkinlik alanında yöresel yemek ve el sanatlarının sunulduğu "Kahramanmaraş Tanıtım Günleri"nde yaptığı konuşmada, zaman zaman televizyonlarda karamsarlık tabloları çizildiğini ancak Türkiye'nin çok güçlü bir devlet olduğunu söyledi.

Adan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son 300 yılın en güçlü devletidir. Bir tarafta Akdeniz'de bizi boğmak isteyenlere karşı Libya'da varlık gösteren, öbür tarafta 30 yıl boynu bükük bırakılan Karabağ'ı Azerbaycan'a katan, PKK'nın nefesini kesen, 'Ben bu dünyada varım ve ben Türk devletiyim.' diyen çok değerli Cumhurbaşkanı'mız ve bununla birlikte kader birliği yapan 'Önce Türkiye, önce devlet.' diyen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli tarihe not düşmektedir." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta 1920'de milli şair Mehmet Akif Ersoy'un "Beyler, bizden bir şey isteniyor ama bizden istenen kolumuz, ayağımız değil, bir vilayet, bir sancak değil, bizden istenen kellemiz yani devletimiz, onu vermeyeceğiz!" sözlerini anımsatan Adan, bunun iki yolu olduğunu söyledi. Adan, "Birisi birlik, ikincisi umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Türkiye, tarihinin en büyük birliğini, en büyük umudunu taşımaktadır. Gidip Diyarbakır sokaklarında, Van'da, bu ülkenin 80 vilayetinde bu milletin birliğine kurşun sıkan bir bölücü başının kurtuluşu için oy isteyenler Türkiye'yi temsil etmemektedirler. Hiçbir karamsarlığa geçit vermeyeceğiz. Bazı televizyon kanallarını dinlerken utanç duyduğumu ifade etmek istiyorum. Batmış, yok olmuş bir Türkiye tarifi Türkiye'ye yakışmamaktadır. Türkiye güçlü olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Kahramanmaraş, yardımlaşmanın, paylaşmanın adeta kalbi niteliğindedir"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da bu dönemde insanın ihtiyaç duyduğu en önemli duygulardan birinin aidiyet duygusu olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Dünya hızla tekilleşirken aidiyetlerimizi kaybediyoruz. Aidiyetlerimizi kaybetmemiz aslında özgürlüklerimizi, kimliğimizi, karakterimizi kaybetme anlamına da geliyor. Oysa insan nereye ait olduğunu bilmeli. Bizi insan yapan bizim değerlerimizdir, ahlakımızdır. Bugün bizi insan yapan en temel şey, insanlığın üzerinde yükseldiği evrensel değerlerdir. Kalbimizde muhafaza ettiğimiz iyilik duygusunu kaybettiğimizde bizden geriye ne kalır. Pandemide biz bir şey yaşadık. İnsanoğlu iyilik duygusunu, merhameti, paylaşmayı kaybettiğinde geriye bir canavar kalıyor sadece. İnsanın değerleri olmalı. Kahramanmaraş, yardımlaşmanın, komşuluğun, paylaşmanın adeta kalbi niteliğindedir."

Konuşmaların ardından Adan, Ünal ve beraberindekiler stantları gezdi.