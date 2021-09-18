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TBMM Başkan Vekili Celal Adan Şişli'de STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

TBMM Başkan Vekili Celal Adan Şişli'de STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi

18.09.2021 12:36

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te, geçmişte aldığı oyun üstünde oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğini belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi de tarihinde aldığı en yüksek oyu alarak siyasi mücadelesini devam ettirecektir.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te, geçmişte aldığı oyun üstünde oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğini belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi de tarihinde aldığı en yüksek oyu alarak siyasi mücadelesini devam ettirecektir." dedi.

MHP Şişli İlçe Başkanlığınca Şişli Öğretmenevinde düzenlenen "Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023" temalı toplantıya katılan TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Adan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Adan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin baskılara ve haksızlıklara boyun eğmeyen bir ülke olduğunu belirtti.

MHP'nin Türkiye'de devletin ve milletin teminatı olarak siyasi mücadelesini devam ettirdiğini dile getiren Adan, televizyonlarda gündem oluşturanların, ülkenin ana meselesinden uzak konuları konuşarak, milletin gerçek gündemi tartışmasının önüne geçtiğini söyledi.

TSK'nın Türkiye'ye yönelik tehdit ve saldırılara karşı sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlara değinen Adan, "Afrin'de 8 bin silahlı insan var. Bu 8 bin kişinin silahlanmasının bir tek gerekçesi var, Türkiye'yi vurmak. Orada hendekler var, birtakım tedbirler alınmış, bombaların bile zarar vermeyeceği kuvvette hendekler açılmış. Hemen yanı başımızda bu hendeklerin ve silahların oluşmasına sebep nedir? Türkiye'yi bölmek. O dönem Halkın Demokrasi Partisi diye ifade edilen bölücü bir partinin milletvekili 'PKK öyle güçlü bir örgüttür ki sizi tükürüğünde boğar. Türk Silahlı Kuvvetlerini boğar' diye alçakça bazı ifadeler kullanıyordu. Türkiye Afrin'e girme kararı aldı. Hafızanızı canlı tutun, 'Afrin'de ne işimiz var' diyenlerin Türkiye'de iktidar olmaya hakkı var mı? Girdik, Türk askeri, Anadolu çocukları, ismini Peygamber efendimizden alan Mehmetçikler girdiler ve orayı temizleyip attılar. Eğer Afrin'e o gün Türkiye girmemiş olsaydı bugün bu toplantıyı şu anda yapamazdık." ifadesini kullandı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine, "Bu kontrollü darbedir" denildiğini hatırlatan Adan, "Buna 'kontrollü darbedir' diyenlerin Türkiye'yi yönetmeye hakları var mı? Yanıyor Türkiye bir taraftan, bu kadar ciddi bir olayla karşı karşıyayız, polis askere, asker polise kurşun sıkıyor, Cumhurbaşkanı yarım saat geç kalsa infaz edilecek, böyle bir manzarada bile Amerika'da planlanan bu büyük kalkışmaya 'kontrollü'dür diyerek oradan başka bir siyasi malzeme yaratmak isteyenlerin Türkiye'yi yönetmeye hakları var mıdır?" diye konuştu.

Türkiye'nin ciddi sıkıntılardan geçtiğini ve vatandaşların yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını aktaran Adan, "Bu sıkıntılar karşısında siyasi bir anlayış olarak (afet bölgesindeki) sıkıntılı vatandaşa giderek oradan bir başka olaya öncülük yapmaya çalışan bir siyaset anlayışının Türkiye'yi yönetmeye hakkı var mı? Türkiye'de aklın, mantığın, bilimin öngördüğü ölçülerde bir siyaset anlayışına ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhur İttifakı bir menfaat ittifakı değildir"

Türkiye'de ırkçılık ve mezhepçilik olmadığının altını çizen Adan, şöyle konuştu:

"Allah aşkına hepinize soruyorum, sabah kalktığınızda günlük referanslarınızda ırk var mı, mezhep var mı, bölge var mı? Gittiğiniz berberin kim olduğunu düşünüyor musunuz? Gittiğiniz lokantanın kimin lokantası olduğunu düşünüyor musunuz? Ev alırken, ev verirken, çocuğunuzu okula kaydederken böyle bir soruyla muhatap oluyor musunuz? Biz büyük Türk milletiyiz, bu ülkeyi bölmek isteyenlere elbette fırsat vermeyeceğiz. Biz bu ülkede vatandaşlık bağıyla bağlı bulunan her bir insanın birinci sınıf vatandaş olduğuna inanıyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında ayrım yapanları sevmeyiz. Edirne neyse Şırnak bizim için aynıdır, Diyarbakır neyse Samsun aynıdır. Dolayısıyla bu büyük Türk milletine PYD ile baskı unsurlarıyla saldırmak isteyenlere karşı Türk milleti bir bütün olmuş, bütün bu sebepler Cumhur İttifakının inşasına öncülük yapmıştır. Cumhur İttifakı bir menfaat ittifakı değildir, Cumhur İttifakı tankların üzerine çıkan, o gün direnen Anadolu çocuklarının iradesidir, Türk milletinin iradesidir."

Akdeniz'de Türkiye'nin nefesinin kesilmek istendiğini kaydeden Adan, "Akdeniz'de Yunanistan'ı şımartarak Kıbrıs'ı yok kabul ediyorlar. Akdeniz'de nefes almamıza mani olmak istiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhur İttifakının iradesiyle Libya'ya gittik. 'Libya'da ne işimiz var' diye bağırdılar. Şu anda biz Libya ile kurmuş olduğumuz seviyeli münasebet sayesinde bütün düzenleri altüst ettik ve biz Akdeniz'de varız, Kıbrıs'ta varız. Kıbrıs Türk'tür ve Türk kalacaktır iradesini sonuna kadar savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de muhalefetin Türkiye'nin menfaatleri noktasında irade şekillendirmek mecburiyetinde olduğunu dile getiren Adan, "Göreceksiniz 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte aldığı oyun üstünde oy alarak Cumhurbaşkanı seçilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi de tarihinde aldığı en yüksek oyu alarak siyasi mücadelesini devam ettirecektir." dedi.

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür ve MHP Şişli İlçe Başkanı Tuncer Yılmaz'ın da konuşma yaptığı toplantı sonrası, konuşmacılara Nişantaşı Spor Kulübü forması hediye edildi.

TBMM Başkan Vekili Celal Adan Şişli'de STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi
TBMM Başkan Vekili Celal Adan Şişli'de STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi
TBMM Başkan Vekili Celal Adan Şişli'de STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi
TBMM Başkan Vekili Celal Adan Şişli'de STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi
TBMM Başkan Vekili Celal Adan Şişli'de STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi, Celal Adan, Türkiye, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkan Vekili Celal Adan Şişli'de STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkan Vekili Celal Adan Şişli'de STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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