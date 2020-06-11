TBMM Başkanvekili Erdoğmuş'tan Kovid-19 bilgilendirmesi Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanvekili Erdoğmuş'tan Kovid-19 bilgilendirmesi Açıklaması

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinin başlamasından itibaren 9'u Meclis personeli 10 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, bunlardan 7'sinin tedavisinin tamamlandığını bildirdi.

TBMM Başkanvekili Erdoğmuş'tan Kovid-19 bilgilendirmesi Açıklaması, System.String[]

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinin başlamasından itibaren 9'u Meclis personeli 10 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, bunlardan 7'sinin tedavisinin tamamlandığını bildirdi.

Erdoğmuş, TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis'te Kovid-19 tanısı konulanlara yönelik açıklama yaptı. Erdoğmuş, şunları söyledi:

"Salgın sürecinin başladığı tarihten bu yana TBMM'de çalışan 9'u TBMM personeli toplam 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu kişilerden 7'sinin tedavisi tamamlanmış, kendileri görevlerine başlamıştır. Biri TBMM'de çalışan bir televizyon kameramanı olmak üzere toplam 3 kişinin ise tedavi süreci devam etmektedir. Tespit edilen bütün vakalarda gerekli tedbirler alınmış, testi pozitif çıkan kişilerle temas ihtimali olan herkes teste tabi tutulmuş ve takip edilmiştir. Bunların dışında bir vaka tespiti yoktur."

Nimetullah Erdoğmuş, Erdoğmuş, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 03:41 Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanvekili Erdoğmuş'tan Kovid-19 bilgilendirmesi Açıklaması - Son Dakika

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