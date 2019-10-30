TBMM Başkanvekili HDP'li Mithat Sancar: Suriye sorunu Türkiye'nin Kürt sorunudur
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TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, Suriye'ye yönelik operasyonu, Suriye sahasındaki olası ittifakları, Türkiye'nin Kürt meselesi ve HDP'li belediyelere atanan kayyum uygulamalarını euronews'e anlattı.
TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, Suriye'ye yönelik operasyonu, Suriye sahasındaki olası ittifakları, Türkiye'nin Kürt meselesi ve HDP'li belediyelere atanan kayyum uygulamalarını euronews'e anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:10
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