Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanvekili HDP'li Mithat Sancar: Suriye sorunu Türkiye'nin Kürt sorunudur
Son Dakika Dünya TBMM Başkanvekili HDP'li Mithat Sancar: Suriye sorunu Türkiye'nin Kürt sorunudur

TBMM Başkanvekili HDP'li Mithat Sancar: Suriye sorunu Türkiye'nin Kürt sorunudur

54 dakika önce

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, Suriye'ye yönelik operasyonu, Suriye sahasındaki olası ittifakları, Türkiye'nin Kürt meselesi ve HDP'li belediyelere atanan kayyum uygulamalarını euronews'e anlattı.

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TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, Suriye'ye yönelik operasyonu, Suriye sahasındaki olası ittifakları, Türkiye'nin Kürt meselesi ve HDP'li belediyelere atanan kayyum uygulamalarını euronews'e anlattı.

TBMM Başkanvekili HDP'li Mithat Sancar: Suriye sorunu Türkiye'nin Kürt sorunudur

Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:10 
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