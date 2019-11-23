Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün dünürü vefat etti
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TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün dünürü vefat etti

6 saat önce

TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün dünürü Oktay Saday (69) hayatını kaybetti.

TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün dünürü vefat etti, System.String[]

TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün dünürü Oktay Saday (69) hayatını kaybetti.

Gök'ün dünürü Oktay Saday, akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

12 Eylül Davası'nda, Kenan Evren'e müebbet hapis cezasını veren Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinin emekli başkanı olan Saday'ın cenazesi yarın Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Levent Gök, Eylül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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