TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün dünürü vefat etti
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TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün dünürü Oktay Saday (69) hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:28 Kaynak: AA
TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün dünürü Oktay Saday (69) hayatını kaybetti.
Gök'ün dünürü Oktay Saday, akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.
12 Eylül Davası'nda, Kenan Evren'e müebbet hapis cezasını veren Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinin emekli başkanı olan Saday'ın cenazesi yarın Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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