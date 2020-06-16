TBMM Başkanvekili Levent Gök, yeniden başkanvekilliğine aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika

TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Kadın milletvekillerimize ve yeni yüzlere fırsat tanımak amacıyla yapılacak parti içi seçimlerde TBMM Başkanvekilliğine aday olmayacağımı ifade ediyorum." dedi.

Gök, CHP TBMM Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin TBMM Başkanlık Divanı'nda CHP'ye düşen üyeliklere yönelik yapılacak seçimi hatırlatması üzerine Gök, "Aldığım bütün görevlerde belli bir dönem görev yaptıktan sonra yeni arkadaşlara, yüzlere yer açılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Partinin, grup başkanvekillerinin görevlerine devam etmesine ilişkin karar alınca grup başkanvekilliğini düşünen kadın milletvekillerinin aday olma durumunun söz konusu olamadığına işaret eden Gök, "CHP, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olarak özellikle kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren bir liderin partisi olarak kadınların temsiliyetini en güçlü pozisyonda tutmak zorundadır." diye konuştu.

Gök, "CHP'nin kadın milletvekillerinin temsilinin sağlanmasını her yönüyle düşünmek ve gerçekleştirmek durumundayız. Dolayısıyla ben, CHP kadrolarının TBMM Başkanlığı görevinde bir kadın milletvekilini düşünmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

TBMM Başkanvekili Gök, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TBMM Başkanvekilliğinde bir kadın milletvekilimizin temsiliyle CHP, hem söylemleriyle hem de eylemleriyle çok önemli bir dönüşüme imza atmış olur. Ben buna fırsat verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Türkiye'de kadına yönelik şiddetin arttığı, kadınların her yönden baskıyla karşılaştığı bir dönemde bizim birincil görevimiz kadınları güçlü kılmak ve onları hayatın her alanında güçlü pozisyonlarda değerlendirmek olmalıdır. Bu nedenle ben, CHP'nin bir kadın milletvekilinin TBMM Başkanvekilliği görevini layıkıyla yapacağına inanıyorum ve bunun da toplum için çok önemli olduğuna inanıyorum. Kadın milletvekillerimize ve yeni yüzlere fırsat tanımak amacıyla yapılacak parti içi seçimlerde TBMM Başkanvekilliğine aday olmayacağımı ifade ediyorum. Parti içi seçimimiz perşembe günü tamamlandığında siyasi etik gereği de seçilen arkadaşımı makama oturttuktan sonra TBMM Başkanvekilliği görevimden de resmen ayrılacağım."