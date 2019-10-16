Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanvekili Mithat Sancar hastaneyle kaldırıldı
Son Dakika Politika TBMM Başkanvekili Mithat Sancar hastaneyle kaldırıldı

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar hastaneyle kaldırıldı

22 dakika önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Mithat Sancar hastaneye kaldırıldı.

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar hastaneyle kaldırıldı, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Mithat Sancar hastaneye kaldırıldı.


TBMM Genel Kurulu çalışmalarına devam ettiği sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Mithat Sancar oturuma ara verdi. Edinilen bilgilere göre, Sancar yüksek tansiyon sebebiyle Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANKARA

Mithat Sancar, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:51 Kaynak: İHA
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