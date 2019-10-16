TBMM Başkanvekili Mithat Sancar hastaneyle kaldırıldı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Mithat Sancar hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:51 Kaynak: İHA
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Mithat Sancar hastaneye kaldırıldı.
TBMM Genel Kurulu çalışmalarına devam ettiği sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Mithat Sancar oturuma ara verdi. Edinilen bilgilere göre, Sancar yüksek tansiyon sebebiyle Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANKARA
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