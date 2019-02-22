TBMM Başkanvekili Şentop Meclis Başkanlığına Aday Olacak
57 dakika önce
TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulunacak.
TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop
, Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulunacak.
Edinilen bilgiye göre, Şentop, öğleden sonra Meclis Başkanlığı adaylık başvurusunu yapacak.
TBMM Başkanı adaylığı başvuru süresi, yarın saat 24.00'da sona eriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:42 Kaynak: AA
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