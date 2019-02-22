Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanvekili Şentop Meclis Başkanlığına Aday Olacak

TBMM Başkanvekili Şentop Meclis Başkanlığına Aday Olacak

57 dakika önce

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulunacak.

TBMM Başkanvekili Şentop Meclis Başkanlığına Aday Olacak, System.String[]
TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulunacak.

Edinilen bilgiye göre, Şentop, öğleden sonra Meclis Başkanlığı adaylık başvurusunu yapacak.

TBMM Başkanı adaylığı başvuru süresi, yarın saat 24.00'da sona eriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:42 Kaynak: AA

Milletvekili, Tekirdağ, AK Parti, Politika
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