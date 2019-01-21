Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanvekili Şentop'tan, Çetin'e Ziyaret

TBMM Başkanvekili Şentop'tan, Çetin'e Ziyaret

1 saat önce

TBMM Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin'i makamında ziyaret etti.

TBMM Başkanvekili Şentop'tan, Çetin'e Ziyaret, System.String[]
TBMM Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin'i makamında ziyaret etti.

AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şentop'un göreve yeni atanan Çetin'e başarılar dilediği belirtildi.

Açıklamada Çetin'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Şentop'a teşekkür ettiği kaydedildi.

Şentop'a ziyarette, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mülahim Kuru da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:28 Kaynak: AA

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