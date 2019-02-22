TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı İçin Adaylık...
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TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:12 Kaynak: AA
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