Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı İçin Adaylık...

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı İçin Adaylık...

42 dakika önce

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı.

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı İçin Adaylık..., System.String[]
TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:12 Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Milletvekili, Tekirdağ, AK Parti, Politika
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