TBMM Bilim Şenlikleri'ni 3 günde 3 bin çocuk ziyaret etti - Son Dakika
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TBMM Bilim Şenlikleri'ni 3 günde 3 bin çocuk ziyaret etti

22.04.2022 17:07
TBMM Bilim Şenlikleri'ni 3 günde 3 bin çocuk ziyaret etti

TBMM Bilim Şenlikleri'ni 3 günde 3 bin çocuk ziyaret ettiTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bilim Şenlikleri'ni 3 günde 3 bin çocuk ziyaret etti.

TBMM Bilim Şenlikleri'ni 3 günde 3 bin çocuk ziyaret etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bilim Şenlikleri'ni 3 günde 3 bin çocuk ziyaret etti.

TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi Bilim Şenlikleri' son gününde binlerce çocuğu ağırladı. Çocuk bahçesine dönüştürülen Şeref Kapısı'nın önündeki bahçe alanına Ankara Üniversitesi Bilim Sanat Merkezi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun katkılarıyla hazırlanan 30 stantta iklim, geri dönüşüm, çevre bilinci, afet yönetimi, yapay zeka gibi konularda oyunlar ve etkinlikler düzenlendi. Ebru, boyama, takı tasarımı ve çeşitli deneyler yapan çocuklara tarım ve gökbilimi konularında kitap ve dergi dağıtıldı.

Çocukların en çok ilgi gösterdiği stant Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden öğretim üyesi böcek bilimci Prof. Dr. Cem Özkan'ın standı oldu. Özkan, 'Rıfkı' adını verdiği hamam böceğini çocuklara sevdirmek için çeşitli yöntemler denedi. Hamam böceğini eline almak isteyen çocuklar sıraya girdi. Prof. Dr. Cem Özkan "1,5 milyon hayvanın 1 milyonu böcek. Aslında toplumda böceklere karşı korku var. Böceklere karşı olan algıyı eğitimler düzenleyerek yeniyoruz. Korku öğrenilebilen bir algıysa, bunu yenebiliriz. Böcekten korkuyorsanız, doğadan korkuyorsunuz. O zaman da bilimde, sanatta, edebiyatta başarılı olamıyorsunuz. Geleceğin çocuklarının iyi mühendisler, iyi tasarımcılar çıkabilmesi için doğayla ilişkilerinin çok iyi olması lazım" dedi.

Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, bilim şenliklerinin 3 gündür devam ettiğini ve günde 1000 kişinin şenliklere geldiğini belirterek, "Çocuklar öğretmenleriyle, anne, babalarıyla alanımıza akın ettiler. Ailece burada bu güzel şenliğimiz kabul gördü. Çocuklar burada bir yandan eğleniyor diğer yandan öğreniyor. Sloganımız bu. Sevgilerini dile getiriyorlar, Meclis'i tanıyorlar. İkramlarımızdan tadıyorlar. Buranın özelliği 81 ildeki öğrencilerimize hitap ediyor. Duyurdukça buraya gelen kişi sayısı artıyor. Meclis Bahçesi çocuk bahçesi oldu" diye konuştu.

TBMM Bilim Şenlikleri'ni 3 günde 3 bin çocuk ziyaret etti
TBMM Bilim Şenlikleri'ni 3 günde 3 bin çocuk ziyaret etti
TBMM Bilim Şenlikleri'ni 3 günde 3 bin çocuk ziyaret etti
TBMM Bilim Şenlikleri'ni 3 günde 3 bin çocuk ziyaret etti
TBMM Bilim Şenlikleri'ni 3 günde 3 bin çocuk ziyaret etti
TBMM Bilim Şenlikleri'ni 3 günde 3 bin çocuk ziyaret etti
TBMM Bilim Şenlikleri'ni 3 günde 3 bin çocuk ziyaret etti
TBMM Bilim Şenlikleri'ni 3 günde 3 bin çocuk ziyaret etti
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Ankara Üniversitesi, 23 Nisan, Çocuk, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM Bilim Şenlikleri'ni 3 günde 3 bin çocuk ziyaret etti - Son Dakika


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