TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

07.03.2022 14:25
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla dünyayı güzelleştiren, daha yaşanabilir hale getiren, insanlığın umudunu yeşerten kadınların, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Cenneti annelerin ayağının altına seren bir dinin mensupları olduklarını belirten Balta, "Hem yönetimde hem de aile içerisindeki vakur duruşuyla örnek teşkil eden Hayme Anaların, yeri geldiğinde İstiklal Mücadelemizde eşsiz kahramanlıklar gösteren Nene Hatunların ve Kara Fatmaların torunlarıyız." ifadesini kullandı.

Balta, toplumun yapı taşı aile kurumunun anneleri olan kadınların, son yıllarda giderek artan şekilde sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda yer alarak toplumsal hayatta daha aktif rol oynamaya başladığını vurgulayarak, "AK Parti hükümetleri döneminde kadınlarımızın hak ettiği yerde olmaları ve saygınlıklarının üst bir bilinçle idrak edilebilmesi için reform niteliğinde çalışmalara imza attık. Bundan sonra da 2023, 2053, 2071 hedeflerimize kararlılıkla yürürken, başımızın tacı kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların yaşadığı en büyük sorunun şiddet olduğuna işaret eden Balta, şunları kaydetti:

"Şiddetin hiçbir türü insanlık onuruyla bağdaşmazken kadına yönelik şiddet asla tasvip edilemez. Yalnızca bizim ülkemizde değil, ne yazık ki bütün dünyada benzer bir durum arz eden ve yapılan yasal düzenlemeler, alınan adli tedbirler ve güvenlik önlemlerine rağmen devam eden kadına yönelik şiddetin son bulması için toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmektedir. Uğradıkları haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadınların yanında yer almak, hepimiz için öncelikle insani bir görevdir."

Balta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda kadın haklarının genişletilmesi konusunda da somut adımlar atıldığını ifade ederek, "Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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TBMM Çevre Komisyonu, Dünya Kadınlar Günü, Trabzon, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika


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