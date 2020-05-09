TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde her zaman büyük bir sorumluluk üstlenmiş olan annelerin, aile ve toplum hayatının temel direği olduğunu belirtti.

"Hiç şüphesiz bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerin payı vardır." ifadesini kullanan Balta, annelerin hoşgörünün, sevgi ve şefkat duygularının, saf bilginin tükenmez kaynağı olduğunun altını çizdi.

Balta, annelik gibi kutsal bir sorumluluğu üstlenen kadınların, yeni nesillerle birlikte gelenek ve değerlerin de yaşatılması ve geleceğe taşınmasının en önemli güvencesi olduğuna dikkati çekti.

Annelerin saf bilginin, sevgi ve şefkat duygularının, hoşgörünün tükenmez kaynağı olduğunu yineleyen Balta, şunları kaydetti:

"Hiçbir hesabi yaklaşımla ölçülemeyen duyguyu, bağlanışı, sevgiyi, şefkati ve fedakarlığı onlardan öğreniriz. Onlar bin bir çile ve zahmetle maddi varlığımızın yanında maneviyatımızı da beslerler. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Anne sevgisini alan bir çocuk tüm kötülüklerden uzak durarak çevresiyle barışık bir hayat sürer. Annelerimizi senede bir gün değil, ömrümüz boyunca, gücümüz yettiğince sevgi ve saygı ile kucaklamalıyız. Annelerimizi daima mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, onlar için en büyük armağandır."

Balta, dinin de anneye çok büyük önem atfettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Dinimiz, ulaşılması gereken cenneti annelerin ayakları altına sermiştir. Anneye itaat ve hizmet, ibadet kabul edilmiş ve anneye şefkat, tevazu ve merhamet tavsiye edilmiştir. Annelerimize ne kadar hizmet edersek edelim gönül borcumuzu ödeyemeyiz. Üzerimizde ödenemez hakları bulunan, karşılıksız sevgi, fedakarlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz başta şehit annelerimiz olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, her birini ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."