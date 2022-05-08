TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, Anneler Günü'nü kutladı

08.05.2022 11:41
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, Anneler Günü'nü kutladı

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde her zaman büyük sorumluluk üstlenmiş annelerin, aile ve toplum hayatının temel direği olduğunu belirtti.

Şefkatin, merhametin, fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Balta, "Hiç şüphesiz bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerin payı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Balta, annelerin hoşgörünün, sevgi, şefkat duygularının ve saf bilginin tükenmez kaynağı olduğuna vurgu yaparak, "Annelik gibi kutsal bir sorumluluğu üstlenen kadınlarımız, yeni nesillerimizle birlikte gelenek ve değerlerimizin de yaşatılması ve geleceğe taşınmasının en önemli güvencesidir. Hiçbir hesabı yaklaşımla ölçülemeyen duyguyu, bağlanışı, sevgiyi, şefkati ve fedakarlığı onlardan öğreniriz. Onlar bin bir çile ve zahmetle maddi varlığımızın yanında maneviyatımızı da beslerler. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir." ifadelerini kullandı.

Annesinin sevgisini alan bir çocuğun tüm kötülüklerden uzak durarak çevresiyle barışık bir hayat süreceğine dikkati çeken Balta, şunları kaydetti:

"Annelerimizi senede bir gün değil ömrümüz boyunca, gücümüz yettiğince sevgi ve saygı ile kucaklamalıyız. Annelerimizi daima mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, onlar için en büyük armağandır. Dinimiz de anneye çok büyük önem atfetmiş, ulaşılması gereken cenneti annelerin ayakları altına sermiştir. Anneye itaat ve hizmet ibadet kabul edilmiş ve anneye şefkat, tevazu ve merhamet tavsiye edilmiştir. Annelerimize ne kadar hizmet edersek edelim gönül borcumuzu ödeyemeyiz. Üzerimizde ödenemez hakları bulunan, karşılıksız sevgi, fedakarlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, her birini ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."

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TBMM Çevre Komisyonu, Anneler Günü, Milletvekili, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika


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