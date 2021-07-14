TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 15 Temmuz'un milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete karşı demokrasi mücadelesinin adı olduğunu belirterek, "Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye'yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir kuvvet yoktur." ifadelerini kullandı.

Balta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz işgal girişiminin, Türkiye tarihinin en karanlık hadiselerinden biri olduğunu ve o gece bütün dünyaya demokrasi ve tam bağımsızlık dersinin verildiğini vurguladı.

Halkın, 15 Temmuz gecesinde Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliğinin sevk ve idaresinde, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle, din, dil ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın milli ve manevi dinamiklere yaslanarak tek vücut olduğunu, dahili ve harici bedhahlara geçit vermediğini ve ülkenin şanlı tarihine yeni bir onur sayfası eklendiğinin altını çizen Balta, "İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var' dizelerinde ifade ettiği bu ulvi gerçek 15 Temmuz gecesi milletimizden gasp ettikleri savaş uçaklarına, tanka, helikoptere güvenen korkakların yüzüne bir tokat olup inmiştir. 15 Temmuz Türk milletinin yeniden dirilişinin adıdır. Milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete karşı demokrasi mücadelesinin adıdır. 15 Temmuz milattır." ifadelerini kullandı.

FETÖ/PDY terör örgütü ile hep birlikte mücadele ettiklerini vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

"Devletimiz hem ülkemizde hem dünyada mücadeleye bütün hızıyla devam ediyor. Aynı kararlılıkla da devam edeceğiz. Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı unutturacağız. O gece ölümü öldüren, korkuyu korkutan bu milletin neferi olmak bizim en büyük gurur nişanımızdır. Bu sadece şehitlerimize ve gazilerimize değil, tarihimize karşı da en büyük sorumluluğumuzdur. O gece sokağa çıkarak o karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bu ihanet girişimi karşısında darbeye karşı durup sabahlara kadar demokrasi nöbeti tutan yediden yetmişe tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyor, bir hilal uğruna o gece canlarını feda eden aziz vatan şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize de Allah'tan sağlıklı uzun bir ömür niyaz ediyorum. Milli iradeden yana olmuş, onu zedeleyecek her girişimin karşısında duran asker ve polislerimizin hepsine minnettarız."

Balta, Türk tarihinin o gece gözünü kırpmadan ölüme yürüyen şehitleri ve gazileri nesilden nesle aktaracağını, kahramanları asla unutturmayacağının altını çizerek, "Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye'yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Allah bir daha bu millete 15 Temmuz'ları yaşatmasın." değerlendirmesinde bulundu.