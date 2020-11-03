TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta'dan 18. yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta'dan 18. yıl mesajı Açıklaması

03.11.2020 13:23
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta'dan 18. yıl mesajı Açıklaması, System.String[]

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, partisinin iktidara gelişinin 18. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, partisinin iktidara gelişinin 18. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, AK Parti'nin 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne 18 yıl boyunca azimle, hiç durmadan insan odaklı hizmetler verdiğini belirterek, Allah'tan daha nice yıllar iktidarda AK Parti'ye aziz milletin hizmetkarı olmayı nasip etmesini diledi.

Milletten aldıkları büyük güçle 2002 yılında yola çıktıklarını anımsatan Balta, "Aradan geçen 18 yılda büyük reformlara imza atarak Türkiye'de ulaşılmaz bir gelişim ve değişime imza attık. Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk siyasi tarihinde ülkemize çağ atlatan projelere imza attık, atmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Balta, 2023 vizyonunu kendisine temel prensip alarak güçlü Türkiye yolunda hızla ve yerinde adımlar atan AK Parti hükümetlerinin birbiri ardına attığı ciddi adımlar ve yatırımlarla gelişmenin, büyümenin ve kalkınmanın bir ve beraber olma ruhu içinde ortaya konulduğunu tüm dünyaya ispat ettiğini vurguladı.

AK Parti'nin ülke sevdasını, vatan aşkını en üst düzeyde hissedenlerin partisi olarak iktidara geldiği ilk günden bugüne kadar hizmet siyasetinin adresi ve uygulayıcısı olduğunu ve bu sayede milletin gönlünde taht kurduğunu aktaran Balta, şunları kaydetti:

"Sevdayla, tutkuyla, vatan aşkıyla 18 yıl önce çıktığımız zorlu ve meşakkatli bu yolda manevi desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz milletimizle durmadan yürüdük, yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Başı dik, alnı ak, yüreği demirden bir parça milletimizle adımlarımızı her zamankinden daha sağlam, daha güçlü, daha azimli bir şekilde atıyoruz. Partimiz, kuruluşundan itibaren bu yıla dek Türk siyasi tarihinde eşine az rastlanan bir başarıyla her defasında daha da büyüyerek, çıtayı her defasında daha da yükseğe çıkartarak milletin sesi oldu. Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği muasır medeniyetlere ulaşma arzusu içinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda koyduğu hedeflerde AK kadrolarımızla birlikte Türkiye'ye adeta çağ atlatmıştır."

Balta, çok partili hayata geçildikten sonra en uzun süre tek başına iktidarda kalmayı başaran partilerinin, Türkiye'de siyasetin ana omurgasını değiştiren pek çok değişikliğe imza attığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hedef 2023 sloganıyla milletiyle el ele Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına durmadan ilerlemektedir. 2051 ve 2071 hedeflerimize de ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılıkla durmaksızın çalışacağız. Ülkemiz ekonomisiyle, teknolojisiyle, demokrasi anlayışıyla, özgürlük inancı ve ruhuyla dünyanın en gelişmiş ülkeleri içinde yerini alacaktır. 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' düsturu ile ülkemizi çok daha güçlü ve sağlam yarınlara taşıyacağımızın altını çizmek istiyorum. Rabbim, daha nice yıllar AK Parti'mize aziz milletimizin hizmetkarı olmayı nasip etsin. AK Partili olmak büyük Türkiye sevdalısı olmaktır. Bu sevda ile milletimizin hizmetkarı olmayı sürdüreceğiz."

Balta, AK Parti'nin iktidardaki 18. yıl dönümünü kutlayarak, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugüne kadar her kademede görev yapan dava arkadaşlarına sevgi, saygı ve teşekkürlerini sundu, ebediyete intikal edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti, Türkiye, balta, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta'dan 18. yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika


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