TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta'dan "Dünya Çevre Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, doğanın, özellikle son yüzyılda yaşanan hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme, teknolojik gelişmeler ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi gibi nedenlerle büyük zarar gördüğünü, buna bağlı olarak da tüm dünyanın küresel ısınma, kuraklık ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Küresel çapta yapılan yanlışlıklarla ortaya çıkan bu sorunla mücadelede yine küresel çapta ciddi bir çalışma yapılması gerektiğine dikkati çeken Balta, ancak dünyanın gelişmiş birçok ülkesinin ekonomik kaygılarla bu mücadeleye uygulama boyutunda katkı sağlamadığını üzülerek müşahede ettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin, çevre sorunları konusunda yürütülen çalışmaların takipçisi olduğunu ve uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki sorumluluklarının da bilinciyle ekonomi, şehirleşme, enerji ve daha birçok alanda çevrenin korunmasını ön plana çıkaran politikalar yürüttüğünü aktaran Balta, "İsrafın önlenmesi, doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılması noktasında mevcut sistemi daha düzenli, sistemli ve uygulanabilir bir temele oturtmak amacıyla sıfır atık prensibiyle yola çıkılmıştır." ifadesini kullandı.

Balta, Türkiye'nin geçmişinde çöp dağlarının patladığını, insanların öldüğünü hatta cenazelerinin bile bulunamadığının altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde başlayan ve bugüne kadar devam eden çevresel sorunların çözümü ile artık patlayan çöp dağlarının yerlerini yeşil alanların, parkların aldığını aktardı.

TBMM Çevre Komisyonunun bu alanda yaptığı çalışmalara ilişkin Balta, şu bilgileri paylaştı:

"Geçtiğimiz yıllarda plastik atığın azaltılması için ücretli poşet uygulaması ile araç lastiği, akü, pil ve bataryalar, madeni yağ, bitkisel yağ, ilaç, elektrikli ve elektronik eşya, bilişim telekomünikasyon ekipmanları, beyaz eşya ile plastik, metal, kompozit, cam ve ahşap ambalajlardan geri kazanım katılım payı alınması uygulaması hayata geçirilmiştir. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği ambalajlar için depozito uygulaması zorunlu tutuldu. Bu yasayla birlikte ülkemizde poşet tüketimiz yüzde 80 azalmış durumda. Ayrıca, Sıfır Atık Projesi'nin altlığını oluşturacak Türkiye Çevre Ajansını kurduk. Bu yasayla da amacımız çevreyi kirletmeden kaynağında ayrıştırarak ve kullanılan malzemelerle de kirlenmeden ekonomiye kazandırmaktır. 2023 yılına kadar toplanan atıkların işlenmesi, geri kazanılması sonucu, sanayimizde ve hizmet alanlarında gerçekleşecek yatırımlarla 100 bin kişiye doğrudan istihdam ve yıllık 20 milyar liralık ekonomik kazanç sağlanması öngörülmektedir."

Balta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, başta temiz su ve sağlıklı gıda tedariki olmak üzere çevrenin ve doğal dengenin korunmasının önemini bir kez daha hatırlattığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle Kovid-19 salgınından dolayı kullanımı artan maske ve eldivenler tıbbi atık olarak işlem görmesi gerekirken, belediyelerimizin gerekli alternatif toplama sistemini yaratamamasından dolayı, evsel atıklarla birlikte toplanmaktadır. Bu atıkların, Kovid-19 yanında diğer salgın hastalık risklerini artırmaktadır. Dolayısıyla, belediyelerimizin maske ve eldiven başta olmak üzere tıbbi atıkları ayrıca toplamak için bir sistem geliştirmesi gerekli görülmektedir."