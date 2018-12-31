Son Dakika Haberleri: TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta'dan Yeni Yıl Mesajı

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta'dan Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, yeni yılın huzur, barış ve refaha vesile olmasını temenni etti.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, yeni yılın huzur, barış ve refaha vesile olmasını temenni etti.

Balta, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2018 yılında, Türkiye'nin pek çok badireye rağmen demokratik, siyasal ve ekonomik istikrarını sürdürdüğünü belirterek, ülkenin özellikle finansal saldırıların hedefinde olduğunu ancak milletin feraseti, hükümetin kararlılığı ile tüm saldırıları elbirliğiyle akamete uğrattıklarını ifade etti.

Türkiye'nin, kendisine inanan, güvenen ve yardım bekleyen ülkelere duyarsız kalmayarak mazlumların yanında yer aldığına vurgu yapan Balta, şöyle devam etti:

"Yeni yılın, öncekilerden çok daha bereketli ve huzurlu, sağlık, afiyet içinde geçmesi, güzellikleriyle unutulamayacak bir yıl olması gönülden temennimizdir. 2019 yılının Türkiye'nin her alanda gelişmesi, ilerlemesi, kalkınması, yeni plan ve projelerin hazırlanıp uygulanacağı bir dönem olacaktır. 2019 yılı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde üstlendiğimiz görevi yine en iyi şekilde yapacağımız bir yıl olacaktır. Ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkan bu millete, daha güçlü, daha müreffeh, daha güvenli bir Türkiye bırakmak en büyük sorumluluğumuzdur."

Balta, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümüne 4 yıl kaldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"2023 yılı yaklaşırken bir yandan heyecanımız artıyor ama bir yandan da umudumuz, gayretimiz, mücadelemiz de güç kazanıyor. Aziz milletimiz birlik içinde olduğu müddetçe önüne koyduğu her hedefe mutlaka ve mutlaka ulaşacaktır. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi ülkemiz ve milletimiz adına daima hizmet anlayışı ile Türkiye'nin gelişimi, toplumun kalkınması ve 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz."

Balta, 2019 yılının kardeşliğin güç kazandığı bir yıl olmasını dileyerek, "Kardeşliğimize kastedenlerin de kaybettiği bir yıl olacaktır. Bu duygular eşliğinde yeni yılın ilimize, memleketimize, tüm dünyaya barış huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:33 Kaynak: AA

Politika
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