TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, Trabzon'da 7 binanın yandığı mahallede incelemede bulundu - Son Dakika

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, Trabzon'da 7 binanın yandığı mahallede incelemede bulundu

15.01.2021 14:37
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, Trabzon'da 7 binanın yandığı mahallede incelemede bulundu, System.String[]

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi'nde çıkan yangında evlerini kaybeden vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılacağını söyledi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi'nde çıkan yangında evlerini kaybeden vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılacağını söyledi.

İki gün önce çıkan yangında 7 bina ile 2 samanlığın zarar gördüğü Taşgeçit Mahallesi'ni ziyaret eden Balta, Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca'dan yangın ve ardından bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Evini kaybeden vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Balta, mağduriyetlerin en kısa sürede giderileceğini söyledi.

Bölgede 2 gündür sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve şiddetli rüzgarın yangının çıkışında ve yayılmasında etkili olduğunu ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Devletimizin ilgili tüm kurumları müdahalelerini gerçekleştirdi. Soğutma çalışmaları devam etmekte. Maalesef yangının neticesinde 7 ev ve 2 samanlık yandı. Can kaybı olmaması tesellimiz oldu. Evleri yanan vatandaşlarımız için ilk etapta alınacak tüm tedbirler alınmıştır. Bakanlarımız olayın yaşandığı ilk andan beri sürekli bilgi almaktadırlar. Bizler, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Araklı Belediyemiz, AFAD, seferber olmuş durumdayız. Yangından dolayı meydana gelen zararın tespit çalışmaları hızlı bir şekilde yapılacaktır. Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır. Bizler üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Rabb'im böyle felaketleri bir daha göstermesin. Bu vesileyle tüm Araklılı hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Öte yandan mağdur vatandaşların barınma ihtiyaçları için Ankara'dan gönderilen 9 konteynerin yerleştirileceği alanda iş makineleri tarafından çalışma yürütüldüğü, konteynerlerin da yarın Taşgeçit Mahallesi'ne ulaşmasının beklendiği öğrenildi.

Milletvekili, AK Parti, Trabzon, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, Trabzon'da 7 binanın yandığı mahallede incelemede bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, "Aşı için sıramı bekleyeceğim" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi Son Dakika! Erdoğan'dan "Korona aşısının yan etkileri oldu mu?" sorusuna yanıt: Şu ana kadar olmadı, sapasağlamım Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için güçlerini birleştirdi Erdoğan'ın müjdesini verdiği gelir kaybı ve kira destekleri için 2 milyondan fazla esnaf başvurdu "Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı Tehdit mesajları aldığı için şikayetçi olan fenomen Şimal Akalın, yaşadıklarını bir bir anlattı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleşti Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleşti         
14:46
Gelecek Partisi'nden silahlı saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili ilk açıklama: Siyasi terördür Gelecek Partisi'nden silahlı saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili ilk açıklama: Siyasi terördür         
14:34
Fiyatı her geçen gün daha da artıyor! İşte ayçiçek yağına gelen zammın nedenleri Fiyatı her geçen gün daha da artıyor! İşte ayçiçek yağına gelen zammın nedenleri         
14:13
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ evinin önünde silahlı saldırıya uğradı Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ evinin önünde silahlı saldırıya uğradı         
13:52
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var         
12:32
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesi Mardin'de gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesi Mardin'de gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı         
12:16
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Fiyatı 70 bin liraya kadar çıkıyor! 'Aksaray malaklısı' almak isteyenler, 6 ay sırada bekliyor Fiyatı 70 bin liraya kadar çıkıyor! 'Aksaray malaklısı' almak isteyenler, 6 ay sırada bekliyor         
09:54
Anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli çok kızacak! MHP baraj altında kaldı Anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli çok kızacak! MHP baraj altında kaldı         
09:53
Kar yağışıyla yüzü gülen çiftçi: Emeklerimiz 'beyaz altın'la buluştu Kar yağışıyla yüzü gülen çiftçi: Emeklerimiz 'beyaz altın'la buluştu         
09:47
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi         
09:10
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 15:03:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, Trabzon'da 7 binanın yandığı mahallede incelemede bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei