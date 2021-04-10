TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, Trabzon'daki katı atık entegre ve bertaraf tesisini ziyaret etti Açıklaması

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklikle plastik poşet kullanımının ücretlendirilmesine yönelik düzenleme sayesinde Türkiye'de poşet tüketiminin yüzde 80 azaldığını söyledi.

Balta, Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği öncülüğünde Araklı ilçesinde kurulan Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesislerinin bazı bölümlerini inceledi, şirket yetkililerinden bilgi aldı.

Katı atık bertaraf tesisinin, alanında Türkiye'deki en modern tesislerinden biri olduğunu belirten Balta, tesis ile atıkların ayrıştırılıp ekonomiye kazandırılacağını, direkt ekonomiye kazandırılamayan atıkların ise gazlaştırılarak enerjiye dönüştürüleceğini ifade etti.

Tesisin atmosfere salacağı emisyon oranının AB standartlarının çok altında olduğuna dikkati çeken Balta, "Tesisin elektrik üretim kapasitesi 12,8 megavat/saat olarak planlanmıştır. Bu sayede 35 bin hanenin de elektrik ihtiyacı karşılanacak. Tesis sayesinde bölgemiz bugünden itibaren 25-30 yıl süre ile çöp sorunundan kurtarılacaktır. Ayrıca bu tesis istihdam açısından da örnektir. 150 kişiye iş imkanı sağlanmaktadır. Bu rakam 650 kişiye kadar çıkacak." dedi.

"Eskiden çöp dağlarının patladığını ve insanlarımızın öldüğünü hatta cenazelerinin bile bulunamadığını hatırlayalım." ifadesini kullanan Balta, şu değerlendirmede bulundu:

"İstanbul'da, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde başlayan ve günümüze kadar devam eden çevresel sorunların çözümü ile artık patlayan çöp dağlarının yerlerini yeşil alanlar, parklar aldı, rehabilite edildi. Öncelikle çöpler düzenli depolama sahalarına, sular da arıtılarak doğaya bırakıldı. Şimdi ise buralardan enerji üretmeye başladık. Çevre evrenseldir, bütün canlılarındır, sadece insanların değil. Bu konuyla alakalı olarak 'kirletmeden temiz tutmak' düsturu ile çalışmalarımızı yürüttük. Buradaki çalışma ile atıkların doğaya zarar vermesini engelliyoruz. Çünkü doğamız zarar gördüğü zaman bütün canlılar zarar görüyor. Bitkilerimiz zehirle beslendiği zaman insanoğlu da sağlığından olacak. Yapılan çalışmalar sadece ekonomik değeri olan hammaddeyi ekonomiye kazandırmak değil, sağlık harcamalarını da aşağıya çekmeyi amaçlamaktadır."

"Enerji, ülkeler için stratejik bir konumda"

Balta, doğaya ve insan sağlığına katkı sağlamak amacıyla TBMM'de, Çevre Komisyonu'nun öncülüğünde iki yasa çıkarıldığını anımsatarak, "Halkımızın, 'poşet yasası' olarak adlandırdığı yasayı çıkarttık. Ülkemizde poşet tüketimi yüzde 80 azalmış durumda. İkincisi de sıfır atık projesinin altlığını oluşturacak Türkiye Çevre Ajansı'nı kurduk. Bu yasayla da amacımız çevreyi kirletmeden atıkları kaynağında ayrıştırarak, kullanılan malzemelerle de kirletmeden ekonomiye kazandırmaktır." diye konuştu.

Enerjinin ülkeler için stratejik bir konumda olduğunu, artık Türkiye'de de yenilenebilir enerji olarak bilinen hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerji santralleri ile enerji üretildiğini vurgulayan Balta, "Suyumuz boşa akmayacak. Hem de rüzgarımız ve güneşimizin enerjisini boşa harcamayarak ülkemizin kazanımına dönüştürdük. Bu tür tesislerle de atıklarımızı enerjiye çevirerek ekonomiye kazandırıyoruz." dedi.

Tesisi işleten Evra Enerji Sanayi Ticaret AŞ'nin Genel Müdürü Ahmet Zeki Kaya ise yatırım maliyeti 350 milyon liranın üzerinde olan tesisin son yıllarda bölgeye yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu kaydetti.

Balta'ya incelemeleri sırasında, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, Araklı Belediye Başkanvekili Erkan Reis ve diğer ilgililer eşlik etti.