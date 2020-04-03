TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta Açıklaması - Son Dakika

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TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta Açıklaması
13 dakika önce
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadelenin kazanılacağını belirtti.
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadelenin kazanılacağını belirtti.
Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile ülke genelinde olduğu gibi Trabzon'da da etkin mücadele yürütüldüğünü vurguladı.
Gelinen noktada, bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapılması gereken bir döneme girildiğinin altını çizen Balta, "Alınan tedbirlere harfiyen uyarak inşallah en kısa sürede bu krizi atlatacağız. Panik yapmayacağız, zaafiyete kapılmayacağız, birlikte başaracağız." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:10 Kaynak: AA
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