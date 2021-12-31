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TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta'dan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta'dan yeni yıl mesajı Açıklaması

31.12.2021 12:16
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta'dan yeni yıl mesajı Açıklaması

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Balta, mesajında yeni yılın huzur, barış ve refaha vesile olmasını temenni ederek, "Öncelikle 2022 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, ülkemizde ve yeryüzünde barışa, dostluğa, dayanışmaya vesile teşkil etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah 2022 yılı her şeyden önce kardeşliğimizin güç kazandığı, kardeşliğimize kastedenlerin de kaybettiği bir yıl olacaktır." ifadesini kullandı.

Balta, kendileri için her geçen yılın sadece geçip gitmiş bir yıl olmadığını, gelecek yılı daha hayırlı, daha güzel, Hakk'ın rızası ve milletin duası adına daha dolu yaşayabilmek için derslerle dolu bir tecrübe olarak gördüklerini kaydetti.

Ülke olarak son 8 yıldır yaşanan her hadisenin bir tarafında ekonomi olduğunun altını çizen Balta, şu değerlendirmede bulundu:

"Ağaç bahanesiyle çıkartılan Gezi olayları, FETÖ ihanet çetesinin 17/25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar başlattığı tüm darbe girişimlerinde ekonomimizi sinsice kıskaca alma çabalarını, terör örgütlerine karşı yürütülen sınır ötesi harekatları engellemek için uluslararası alanda ekonomimize kur ve faiz üzerinden kurulan kumpasları, ülkemizin diplomatik ve güvenlik hassasiyetlerini savunduğumuz için ekonomimizi mahvetmek amacıyla alenen savrulan tehditleri hatırlayalım. İşte bunların hepsinin altında yatan neden büyüme rakamlarımızla üretimimizle, istihdamımızla, ihracatımızla bütçe dengelerimizle küresel çapta başarılı bir ekonomidir. Son zamanlarda kurda yaşanan dalgalanmaları da bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor."

Balta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yatırım, istihdam, üretim, ihracat temeline dayanan yeni ekonomi modeliyle bu sorunların bertaraf edileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Milletimiz de bunun bilincinde ve 'sorunları çözerse yine AK Parti çözer' diyor. Bizler 19 yıl boyunca yaptığımız gibi ülkemizin büyümesi, ilerlemesi, bölgesinde ve dünyada güçlü, saygın, etkili bir ülke olması için en büyük değerimiz ve en büyük hazinemiz olan kardeşliğimizi muhafaza edecek, kardeşliğimizi bozmaya, yıpratmaya, örselemeye çalışanlara karşı da hep birlikte mücadele vereceğiz. Önemli olan hangi düşüncede olursak olalım, sorunlarımızı olgunluk içinde, saygı ve sevgi ortamını muhafaza ederek tartışmak, gerilim ve ayrışmalara yol açacak üsluplardan kaçınmak, insanımızın huzur, mutluluk ve kardeşliğine odaklanarak çalışmalarımızı sürdürmektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, bize oy verse de vermese de 84 milyonun her bir ferdini kardeşimiz olarak görüyor, bağrımıza basıyoruz."

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TBMM Çevre Komisyonu, Togo Cumhuriyeti, Muhammet Balta, Yeni Yıl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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