TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Balta'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı... - Son Dakika

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, "Aziz atalarımızın bizlere emanet bıraktığı bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ebediyen yaşatmak ve müreffeh yarınlara taşımak ay yıldızlı bayrak altında yaşayan tüm bireyler olarak hepimizin ortak sorumluluğu ve görevidir." ifadesini kullandı.

Balta, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, vatanı işgal altında bulunan Türk milletinin yokluklara rağmen azim ve inançla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini 98 yıl önce tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kazanılan bu zaferin, dünya tarihine altın harflerle yazılan bir kahramanlık destanı olduğuna vurgu yapan Balta, şunları kaydetti:

"Türk milleti canından aziz bildiği değerler uğruna her daim 'ya istiklal ya ölüm' düsturunu benimsemiş vatanı, bayrağı ve hürriyetini her şeyin üstünde tutmuştur. Aziz atalarımızın bizlere emanet bıraktığı bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ebediyen yaşatmak ve müreffeh yarınlara taşımak ay yıldızlı bayrak altında yaşayan tüm bireyler olarak hepimizin ortak sorumluluğu ve görevidir."

Balta, birlik, beraberlik ruhunu canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmanın en önemli görevlerinden olduğunu belirterek, "Vatan millet uğruna milyonlarca şehit vererek elde ettiğimiz vatanımız bize atalarımızın en büyük emanetidir. Tarihimiz, millet olarak, belirli dönemlerde küresel güçlere karşı verdiğimiz milli mücadele destanları ile doludur. 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi de bu mücadelelerden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Malazgirt'le başlayan Anadolu'yu vatan kılma mücadelesinin asla bitmeyeceğini ifade eden Balta, şu görüşlerini paylaştı:

"En zor dönemimizde, 7 düvele karşı verdiğimiz Çanakkale Savaşı ile bunu ilan etmiştik. Milletimiz yakın bir zamanda da 15 Temmuz darbe teşebbüsünde bulunan hainlere karşı omuz omuza vererek dünyaya bir kez daha göstermiştir. Milletimiz tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet bilinciyle hareket ederek vatan hainlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini ve bilincini bir kez daha göstermiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizin güveni ve duasından aldığı güçle, vatanımızın güvenliği, 83 milyon vatandaşımızın huzur ve refahı için gece, gündüz, yaz kış, demeden FETÖ, PKK/KCK/PYD- YPG ve DAEŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele aralıksız devam edecektir."