TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Balta, 1 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, Türkiye'nin güçlü ekonomik duruşu ve refah seviyesinin, ülkenin dört bir yanında helal ekmek kazanmak için çalışan işçilerin alın teriyle var olduğunu belirtti.

Trabzon'un çeşitli sektörlerinde gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm işçilerin, hem kentin hem Türkiye'nin güçlü geleceğinin neferleri olduğunu ifade eden Balta, "Ülkemizin en değerli sermayesi emektir. 1 Mayıs, işçilerin ve tüm emekçilerin demokratik haklarını ve isteklerini gündeme taşıdıkları bir gün olarak kutlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Balta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün AK Parti hükümeti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanunlaşarak yürürlüğe girmesinin haklı gururunu yaşamakta olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gerginlik ve çatışmaların beklendiği bir gün olarak gündeme gelen 1 Mayıs gününü, 2008 yılında 'Emek ve Dayanışma Günü', 2009 yılında da resmi tatil ilan ettik. Böylece 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, özüne ve anlamına uygun olarak, bir bayram havasında, bir şenlik ortamında kutlanmasını sağladık. AK Parti olarak 20 yılda emekçilerin hak ve hukukunu gözetmeye, sorunlarını devlet imkanları ve ülke kaynaklarının el verdiğince çözme gayreti içerisinde olduk."

AK Parti hükümetleriyle birlikte işçilerin hak arayışlarının merkezine uzlaşı kültürünü koyarak, işçilerin sorunlarının çözümü için samimiyetle adaletin tesisi için çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini aktaran Balta, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekonomik olarak bir dizi tedbirleri alıyor ve milletimizle paylaşıyoruz. İnşallah, ülkemizin gelişen şartları içerisinde, toplumumuzun diğer kesimlerine yönelik olduğu gibi emekçilerimizin de refah seviyesinin yükseltilmesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Her zaman her şartta Milletimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Balta, alın terini ortaya koyarak üreten, ürettikleriyle kentin ve ülkenin kalkınmasına büyük katkılar sağlayan işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.