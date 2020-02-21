TBMM'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda sona gelindi - Son Dakika

TBMM'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda sona gelindi
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Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yapılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda sona gelindi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:55 Kaynak: İHA
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yapılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda sona gelindi.
TBMM'de Şehitler Anıtı üç bombadan birinin düştüğü yer olan Ziyaretçi binası önünde bulunan alana yapıldı. Anıtın üç yüzünde 15 Temmuz darbe girişimi esnasında hayatını kaybedenlerin isimleri alfabetik sıralamaya göre bulunuyor. Anıtın ön yüzünde ise ay yıldızlı bir 15 Temmuz yazısı yer alıyor. Anıtın üst kısmında TBMM simgesi yer alıyor. Ayrıca bomba düşen yer camekan ile kapatıldı. - ANKARA
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