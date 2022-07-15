TBMM'de 15 Temmuz Sergisi Açıldı - Son Dakika
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TBMM'de 15 Temmuz Sergisi Açıldı

15.07.2022 13:37

15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de '15 Temmuz Sergisi' açıldı. Sergi açılışında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Böyle bir hareket dünya tarihinde yoktur. Halk hareketi hep siyasi iktidara yönelik gelişmiştir. İlk defa yönetimi korumak için bir halk hareketi gerçekleşmiştir" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de '15 Temmuz Sergisi' açıldı. Sergi açılışında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Böyle bir hareket dünya tarihinde yoktur. Halk hareketi hep siyasi iktidara yönelik gelişmiştir. İlk defa yönetimi korumak için bir halk hareketi gerçekleşmiştir" dedi.

TBMM Şeref Holü'nde 15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Sergisi açıldı. Sergi açılışından önce kısa bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Sergi açılışını TBMM Başkanı Şentop yaptı.

Şentop, 15 Temmuz 2016'da TBMM ve Cumhurbaşkanlığı'nın hedef alındığını söyledi. Şentop "Bu saldırılar, hain kelimesinin ne kadar yerine oturan kelime olduğunu açıkça göstermektedir. Milletimizin temsil makamı kurumlarımız yapılan hain teşebbüsü unutmamamız lazım... Biz darbelere maruz kalmış bir ülkeyiz. Böyle bir süreç içinden gelen ülkemizin, milletimizin nihayetinde 15 Temmuz'u bizzat bastırması önemlidir. Böyle bir hareket dünya tarihinde yoktur. Halk hareketi hep siyasi iktidara yönelik gelişmiştir. İlk defa yönetimi korumak için bir halk hareketi gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Şentop daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ikinci bombanın atıldığı ana binadaki alana karanfil bıraktı.

Sergi, 15 Temmuz 2016'da yaşanılanları içeren AA ve TBMM arşivinden oluşan fotoğraflardan oluşuyor.

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Kaynak: ANKA

Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de 15 Temmuz Sergisi Açıldı - Son Dakika

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