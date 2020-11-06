TBMM' de 2021 bütçe görüşmeleri sürüyor - Son Dakika

TBMM' de 2021 bütçe görüşmeleri sürüyor

06.11.2020 13:07
TBMM' de 2021 bütçe görüşmeleri sürüyor, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Normalleşme desteğinden şu ana kadar 2 milyon 126 bin 115 sigortalı yararlanmış ve toplam 1,7 milyar TL'ye yakın prim desteği sağlanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Normalleşme desteğinden şu ana kadar 2 milyon 126 bin 115 sigortalı yararlanmış ve toplam 1,7 milyar TL'ye yakın prim desteği sağlanmıştır. Salgın döneminde işsizlik ödeneği olarak 881 bin kişiye 4,2 milyar TL ödeme yaptık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katıldı. Bakan Selçuk, çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler alanlarında salgından etkilenen tüm toplum kesimlerine yönelik Sosyal Koruma Kalkanı'nı hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Sosyal Koruma Kalkanımız çerçevesinde Bakanlık olarak doğrudan vatandaşlarımıza sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar TL'yi geçti. Koşullarını esnettiğimiz Kısa Çalışma Ödeneği ile Mart ayından bu yana 3,6 milyon çalışanımız için 21,8 milyar TL ödeme yaptık. İstihdamı korumak için sözleşme fesih kısıtı getirdik. İşverenleri tarafından ücretsiz izne çıkarılan çalışanlarımıza sağlanan Nakdi Ücret Desteği kapsamında 2 milyonu aşkın çalışana 5,1 milyar TL ödeme yaptık. Salgının etkilerini atlatarak normal çalışma düzenine dönen iş yerlerimizi de Normalleşme Desteği ile desteklemeye devam ediyoruz. Normalleşme Desteği'nden şu ana kadar 2 milyon 126 bin 115 sigortalı yararlanmış ve toplam 1,7 milyar TL'ye yakın prim desteği sağlanmıştır. Salgın döneminde işsizlik ödeneği olarak 881 bin kişiye 4,2 milyar TL ödeme yaptık. Yine bu dönemde Pandemi Sosyal Destek Programı'yla 6 milyondan fazla haneye biner TL nakdi destek sağladık" dedi.

Bakan Selçuk, sendikalaşma konusunda, "2013'te yüzde 9,2 olan işçilerimizin sendikalaşma oranı, bugün (Temmuz 2020) yüzde 13,66'ya, 2002 yılında yüzde 48 olan kamu görevlilerimizin sendikalaşma oranı (Eylül 2020) yüzde 65,44'e ulaşmıştır. Sendikalarımız kuruluş işlemlerini dijital ortama taşımaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete yönelik olarak ise Selçuk, "Asgari ücret tespit çalışmalarımız net asgari ücret 2020 yılında 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak belirlenmişti. Enflasyondan arındırılmış reel değere baktığımızda net asgari ücretin 2002 yılına göre yüzde 132 oranında arttığını gösteriyor. 2021 yılı için uygulanacak asgari ücretin tespiti amacıyla Aralık ayı başında çalışmalarımızı başlatacağız. Komisyonda bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Selçuk şöyle konuştu:

"Memur maaşlarında beşinci dönem toplu sözleşmede gerçekleştirmiştik. En düşük memur maaşını 4 bin 188 TL'ye, ortalama memur maaşını 5 bin 31 TL'ye yükseltmiş durumdayız. 2002 yılı maaşlarına göre en düşük memur maaşında reel yüzde 102 artış, ortalama memur maaşında reel yüzde 64 artış sağladık. 2019 yılında imzaladığımız çerçeve protokol kapsamında kamu işçilerinin ücretlerinde 2019 yılı için yüzde 8+yüzde 4, 2020 yılı için yüzde 3+yüzde 3 artış yapılmasını karara bağladık."

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ilişkin olarak ise Bakan Selçuk, "SGK bütçesi değerlendirildiğinde gelirlerin giderleri karşılama oranlarına bakmak bizi daha doğru sonuçlara götürecektir. Sosyal Güvenlik Kurumunun bütçesine ilişkin önemli bir gösterge olan gelirlerin giderleri karşılama oranı 2002 yılında yüzde 71,5 iken, bu oranın 2020 yıl sonunda yüzde 84,4 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

TBMM' de 2021 bütçe görüşmeleri sürüyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TBMM' de 2021 bütçe görüşmeleri sürüyor - Son Dakika


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