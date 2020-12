TBMM'de 2021 Bütçesi görüşmeleri başladı (3) - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Grubu adına söz alan, Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt verirken, kısa süreli gerginlik yaşandı. CHP'li milletvekilleri, Muş'un Kılıçdaroğlu hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığı'nda, 2021 Yılı Bütçesi'nin geneli üzerinde yapılan konuşmalarla başladı. AK Parti Grubu adına söz alan Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt verdi. Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Demokrasiyi ilk seçimde getireceğiz" sözlerine, "Darbelere karşı demokrasi dersini bu millet vermiştir. 28 Şubat'ta tanklara ayar verilirken millet demokrasiye sahip çıkmıştır. 15 Temmuz gecesi sahip çıkmış, kanlarıyla bedelini ödemiş dünyanın en kutsal demokrasisidir" değerlendirmesini yaptı.

Muhalefet partilerinin, 'erken seçim' çağrılarına ilişkin Kurtulmuş, her muhalefet partisinin erken seçim isteyebileceğini ifade ederek, "Türkiye'de erken seçimin rasyonel siyasi şartları yoktur. Cumhur İttifakı milli konularda kararlılıkla devam etmektedir. İnşallah 2023'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletin helal oylarıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir" dedi.'KURŞUN ASKER'Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşurken, AK Parti sıralarını hedef alan 'kurşun asker' sözlerine de tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Hakikaten rencide eden bir şey. 'Kurşun asker' tanımlaması hiçbir CHP'li arkadaşımı, kurşun asker olarak itham etmem. AK Parti grubundaki hiçbir arkadaşımız kurşun asker değildir. Akıl izan sahibi, vatansever insanlardır" dedi.BORSA İSTANBULAK Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Mehmet Muş da yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştiri ve iddialarına yanıt verdi. Muş, konuşurken, CHP'liler tepki gösterdi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Borsa İstanbul'un Katar'a satılan hissesine ilişkin eleştiri ve iddialarına yanıt veren Muş, "Borsa İstanbul'un değeri geçen sene 1,5 milyar dolardı, bu sene 2 milyar dolara çıktı ve bunun yüzde 10'u 200 milyon dolara satıldı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan bu yüzde 10'luk hisse devralınmıştı. Bu devraldığımız rakam 200 milyon doların çok çok altında bir rakamdır, çok üstünde bir rakamla satılmıştır. 2019 karı 1 milyar. Bakın, 2019 karı 1 milyar. 200 milyon dolara satılmış, yüzde 10'u 1,6 milyar liraya satılmış yani karından hesapladığınız zaman bunun geri dönüşü on beş, on altı yıla tekabül ediyor. Ben düzeltmiş olayım, doğru bilgileri kamuoyuyla paylaşmış olayım" dedi.'BİZ BUNU ÇOK DİNLEDİK'Muş, Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti'ye, "İlk seçimlerde bu sefer sizi göndereceğiz" sözlerine ise "Biz bunu çok dinledik. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Kemal Bey'e cevabı biz vermiyoruz, Kemal Bey'e Cumhurbaşkanı adayları veriyor, Muharrem İnce veriyor. Diyor ki, 'Yenmiş de yenmiş. Çıkmışsın yenmiş. Yenmiş de yenmiş. Her seçimi yenmiş.' Dolayısıyla akıbetiniz yine bu olacaktır. Bakın, kayıtlara geçsin, burada ana muhalefet liderinin doğal aday olması en normal şeydir çünkü büyük partidir" ifadelerini kullandı.Muş, Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde konuşurken, AK Partili milletvekillerinin, Kılıçdaroğlu'na; "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" şeklindeki sorularını hatırlatarak, "Burada özellikle sordu arkadaşlarımız 'Geliyoruz, aday mısınız?' dedi, cevap yok. 'Adayız' dese kayıtlara geçecek. Dolayısıyla Kemal Bey buyursun çıksın karşımıza, 2023'e zaman da var, aday olsun. Pandemi süreciyle alakalı, yine Genel Başkan burada ifadelerde bulundu, 'Hükümet bu işi yönetemiyor, Hükümet şunu yapamıyor.' Pandemi sürecinde Hükümet üzerine düşeni yaptı. Dünya Sağlık Örgütüne göre de bu süreci en iyi yöneten ülkeler arasında geliyor Türkiye" dedi.'OTOBÜSLER PİSLİKTEN MANTAR TUTTU'CHP'li belediyelerin başarısız olduğunu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetemediğini kaydeden Muş şöyle devam etti: "Bakın, İstanbul'da otobüsler pislikten mantar tuttu. Daha otobüsleri temizleyemiyorsunuz ya. Sizin temel göreviniz otobüsleri temizlemek, onları temizleyin önce. İnsanlar balık istifi gibi gidiyor, garajdaki otobüsleri yola çıkarıp milletin hizmetine sunmaktan aciz bir yönetim var. Dolayısıyla insanların daha bir yerden başka bir yere gitmesini temin etmek sorumluluğu belediyelerdedir, bunu bile yapamıyor. Merkezi hükümet şunu yapsın bunu yapsın bırakın arkadaşlar merkezi hükümeti siz elinizdeki yerel yönetimlerde yapılması gerekenleri bir yapın." 'BUNLAR BELKİ ÇİNKO ESKER'Muş ayrıca 'kurşun asker' tartışmasına da değinerek, "Bir diğerini daha söyleyeyim, bir şey daha söyleyip konuşmama devam edeceğim. Genel Başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) dedi ki bizim gruba dönerek, 'Kurşun asker, her şeye evet diyorlar.' Kurşun asker arıyorsanız önce kendi grubunuza bakacaksınız. Kılıçdaroğlu, 'Aykırı bir ses çıkaranı kapının önüne koyarım' dedi. Ağlaya ağlaya, 20 milletvekilini kiralık verdiniz İYİ Parti'ye. Hani irade, hani irade? Bakın, kurşun asker. Bunlar belki çinko asker, kurşunu da geçtiler, çinko, çelik asker." diye konuştu.'İNSAN İDDİASINDAN VURULURMUŞ'Mehmet Muş, Kılıçdaroğlu'nun, 'Londra'daki tefeciler' ifadesine ilişkin de "İnsan iddiasından vurulurmuş. Kemal Bey bu Londra'daki tefecilere laf ediyor. Fakat bunlar tefeciyse CHP'li belediye, tabir bize ait değil, biz sizin gibi bakmıyoruz, biz uluslararası finans çevreleri olarak bakıyoruz sizin gibi bakmıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 580 milyon dolar nihai getiri kuponu 6,6'yla borçlandı. 580 milyon dolar Londra'daki tefecilerden CHP'nin belediyesi borç aldı. Şimdi, eğer bunlar tefeciyse siz belediyenizi bu tefecilere niye gönderdiniz? Hem Londra'daki tefecilerden faiz almayı büyük bir başarı olarak gösteriyorsunuz" diye konuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'un, Selahattin Demirtaş ve tutuklu Osman Kavala yargılamaları için "Göğüslerinde şeref madalyası olarak taşıyacaklar" ifadesini kullandığını kaydeden Muş şöyle devam etti: "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör hükümlüsü Demirtaş ve tutuklu Osman Kavala yargılamaları için 'Göğüslerinde şeref madalyası olarak taşıyacaklar' ifadesini kullanmaktadır. Hukuk reformundan terör destekçilerinin tahliye edilmesini anlamak en hafif tabiriyle aymazlıktan kaynaklanmaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun şeref madalyası taktığı Demirtaş, 7 Eylül 2015 tarihinde çukur eylemleri esnasında yaptığı bir açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı PKK'dan yana olduğunu beyan ederek aynen şunları söylemiştir; 'Halk karşısında bütün ordular çaresizdir; işte Tayip Erdoğan'ın, sarayın ordusu ve polisi de yenildiler, yine yenilecekler.' Bakınız, değerli milletvekilleri, çukur eylemlerinde halk yok, PKK var. Demirtaş bunu bile bile güvenlik güçlerimize karşı PKK'yı desteklediğini açıklamaktadır. Bu ordu ne Tayyip Erdoğan'ın ne sarayın ordusudur; bu ordu Türk milletinin ordusudur, bu polis Türk milletinin polisidir ve o çukurları kazanlarla ilgili de gereğini zaten kahraman Mehmetçiğimiz yapmıştır. Çocuk katili PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini her fırsatta ilan eden Demirtaş'ın bu teröre sahip çıkan sözlerini görmezden gelip aklamaya çalışarak neyi amaçlamaktasınız?"

Muş'un konuşması sırasında CHP'li milletvekilleri sık sık oturdukları yerden laf atınca, AK Partili milletvekilleri de tartışmaya katıldı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un uyarıları sonrasında tartışma daha fazla büyümeden sonlandı.