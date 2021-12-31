Üye Girişi
TBMM'de 2021 yılında 54 milletvekili hiçbir çalışmaya katılmadı - Son Dakika

TBMM'de 2021 yılında 54 milletvekili hiçbir çalışmaya katılmadı

31.12.2021 09:54
TBMM'de 2021 yılında 54 milletvekili hiçbir çalışmaya katılmadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 54 milletvekili, bir yıl boyunca tek bir çalışmaya katılmazken 7 bin yazılı soru önergesi yanıtsız kaldı. TBMM'de bir yılda sadece 27 kanun teklifi yasalaştı. 2021'de hayata geçen kanunların büyük çoğunluğu, muhalefetin "Anayasa'ya aykırı" dediği torba yasa düzenlemeleri oldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden önceki son yasama yılı olan 2017'de 37 kanun teklifini hayata geçiren TBMM'nin yeni sistemin üçüncü yılında kanun yapma oranı yüzde 27 azaldı. Bir yılda TBMM'de sadece 27 kanun teklifi yasalaştı. Bu kanunların üçü uluslararası anlaşma olurken biri ise bütçe teklifi oldu. 27 kanun teklifinin dördü normal kanun teklifi olurken geri kalan 19'u ise muhalefetin, "Anayasa'ya aykırı" dediği torba kanun düzenlemeleri oldu. Muhalefetin kanun tekliflerinin hiçbiri, komisyon ve Genel Kurul gündemine alınmadı.

TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilen, Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulmadan hayata geçen ve İçtüzük değişikliği, komisyonlara üye seçimi ile yabancı ülkelere asker gönderme gibi hükümleri içeren TBMM kararlarının sayısı ise 38 oldu.

2 BİN SORU ÖNERGESİ YANITLANDI

Birgün'ün haberine göre, son bir yılda TBMM'nin denetim işlevlerinden birini kullanarak Bakanlara ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na yazılı soru önergesi sunan milletvekilleri, büyük oranda yanıtsız kaldı. Yıl boyunca TBMM Başkanlığı'na sunulan yazılı soru önergelerinin 7 bin 271 tanesi bakanlar tarafından yanıtlanmadığı için milletvekillerine iade edildi. Yanıtlanan soru önergesi sayısı ise 2 bin 88'de kaldı.

ÜÇ ARAŞTIRRMA KOMİSYONU KURULDU

Araştırma komisyonları da aktif olarak çalışmadı. Yıl boyunca sadece üç konu için araştırma komisyonu kuruldu, bu komisyonların üçü de çalışmalarını tamamlayamadı. Kurulan üç araştırma komisyonu şunlar:

-Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu.

-Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu.

-Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu.

ÇALIŞMALARA KATILMAYANLAR

AKP'li 47 milletvekili, CHP'li bir milletvekili, MHP'li üç milletvekili, Yenilik Partisi Genel Başkanı ve iki bağımsız milletvekili olmak üzere toplam 54 milletvekili, bir yıl boyunca TBMM Genel Kurulu ile komisyonlarda tek bir cümle kurmadı, kanun teklifi hazırlamadı. Milletvekilleri bu süre zarfında 300 bin TL'den daha fazla maaş aldı. Bu milletvekilleri şunlar:

AKP

Yalçın Akdoğan, Tuğrul Türkeş, Fatih Şahin, Fetani Battal, Selim Yağcı, Feyzi Berdibek, Sena Nur Çelik, Ebubekir Bal, Sermin Balık, Tolga Ağar, Emine Nur Günay, Hacı Osman Akgül, Husret Dinç, Hacı Bayram Türkoğlu, Mehmet Uğur Gökgöz, Recep Özel, Canan Kalsın, Mehmet Doğan Kubat, Binali Yıldırım, Alpay Özalan, Hamza Dağ, Hakkı Köylü, Taner Yıldız, İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan, Cengiz Demirkaya, Mehmet Yavuz Demir, Mehmet Emin Şimşek, Hayati Yazıcı, Osman Ören, İbrahim Halil Yıldız, Rizgin Birlik, Adnan Günnar, Bekir Bozdağ, İlknur İnceöz, Ali İhsan Arslan, Barış Aydın, Ahmet Sami Ceylan, Harun Karacan, Alev Dedegil, Aziz Babuşcu, Mehmet Özhaseki, Cemil Yaman, Ali İhsan Yavuz, Kenan Sofuoğlu, Eşref Fakıbaba, Mehmet Altay

MHP

Devlet Bahçeli, Semih Yalçın, İsmet Büyükataman

CHP

Deniz Baykal

YENİLİK PARTİSİ

Öztürk Yılmaz

BAĞIMSIZ

Mensur Işık, Fatih Mehmet Şeker

YORUMLAR (2)
500

Meclis Genel Kurulu, TBMM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de 2021 yılında 54 milletvekili hiçbir çalışmaya katılmadı - Son Dakika


Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!         
17:11
Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme! Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!         
17:00
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu! Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı         
13:28
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45

Son Dakika Haberleri
17:11 Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!
16:59 Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!
16:57 e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi
16:33 İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı! 2022'de daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan!
16:17 Son Dakika! Koronavirüste 5. doz aşı randevuları açıldı
16:09 Serhat Akın'dan bomba gibi paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?
16:05 Son Dakika: 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı
16:03 İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi
15:52 Otomotiv devi Tofaş, üretime ara veriyor
15:37 Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 17:21:24. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM'de 2021 yılında 54 milletvekili hiçbir çalışmaya katılmadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement