"23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası" final müsabakası başladı - Son Dakika
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"23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası" final müsabakası başladı

20.04.2022 11:12

"23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası"nın final müsabakaları TBMM'de başladı.

"23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası"nın final müsabakaları TBMM'de başladı.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM Mermerli Salon'da düzenlenen Satranç Turnuvası'nın final müsabakalarına katılan sporculara 23 Nisan dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere ilişkin bilgi verdi, sporcuları etkinliklere davet etti.

Ocak ayında başlayan satranç yarışmasına Türkiye'nin her yerinden sporcuların katıldığını belirten Kumbuzoğlu, "Uzun yıllardır ilk defa böyle bir organizasyonu Meclis'te yapıyoruz. Satranç etkinliğini ve hevesini Meclis'te yaygınlaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Kumbuzoğlu, yarışmaya katılan sporcuların velilerine, çocuklarına destek verdikleri için teşekkür etti.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise katılan sporculara, velilerine, antrenörlerine, turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kumbuzoğlu, finale kalan 7-8 ve 9-12 yaş gruplarında 12 sporcuya ayrı ayrı başarılar diledi, temsili açılış hamlesini yaptı.

23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası final müsabakası başladı
23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası final müsabakası başladı
23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası final müsabakası başladı
23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası final müsabakası başladı
23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası final müsabakası başladı
23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası final müsabakası başladı
23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası final müsabakası başladı
23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası final müsabakası başladı
23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası final müsabakası başladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası' final müsabakası başladı - Son Dakika


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