TBMM'de 27. Dönem 6. Yasama Yılı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşında ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz, enflasyonun altında ezilmelerine izin vermeyeceğiz."
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