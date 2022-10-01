TBMM'de 27. Dönem 6. Yasama Yılı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. (10)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz' - Son Dakika