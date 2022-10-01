Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Ülkemize verilen sözler tutulana kadar, bu konudaki ilkeli ve kararlı tutumumuzu...

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Finlandiya, 29 Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.