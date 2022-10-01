Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz"

01.10.2022 16:09

TBMM'de 27. Dönem 6. Yasama Yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.

TBMM'de 27. Dönem 6. Yasama Yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. (10)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz."

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Ülkemize verilen sözler tutulana kadar, bu konudaki ilkeli ve kararlı tutumumuzu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Ülkemize verilen sözler tutulana kadar, bu konudaki ilkeli ve kararlı tutumumuzu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Adaları silahlandıran Yunanistan'ın teşvik edilmesi akılla, müttefiklikle bağdaşmaz. Tahrik ve gerilim siyaseti, kimsenin... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Adaları silahlandıran Yunanistan'ın teşvik edilmesi akılla, müttefiklikle bağdaşmaz. Tahrik ve gerilim siyaseti, kimsenin...
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Finlandiya, 29 Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz" - Son Dakika
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