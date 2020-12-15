TBMM'de 4 partiden ABD'ye kınama - Son Dakika

TBMM'de 4 partiden ABD'ye kınama

15.12.2020 17:00
TBMM'de 4 partiden ABD'ye kınama, System.String[]

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, ABD'nın Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına ilişkin ortak bildiri yayımladı.

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, ABD'nın Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına ilişkin ortak bildiri yayımladı. Bildiride, "Türkiye'yi dışlayan bir bakış açısının dünya barışına katkı sunması mümkün değildir. ABD'yi bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz" denildi.

Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin, ABD'nin uyguladığı yaptırım kararına karşı hazırladığı ortak bildiri, Meclis Başkan Vekili Celal Adan tarafından okundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu'nun imzasını taşıyan bildiride, "ABD yönetiminin 14 Aralık 2020 tarihinde Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararını ret ediyoruz" denildi.

'TÜRKİYE YAPTIRIMLAR KARŞISINDA GERİ ADIM ATACAK ÜLKE DEĞİL'Bildiride, Türkiye'nin, milli güvenliğinin gerektirdiği hiçbir adımı atmaktan çekinmeyeceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Türkiye bu konuda tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım atacak bir ülke değildir.  Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu anlayışıyla milli menfaatlerimiz doğrultusunda adım atarken; sadece aziz milletimize hesap veririz. ABD'nin attığı bu yanlış adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz, karşılıklı saygı temelinde ileri götürülmesi gereken ilişkilerimize de bir fayda sağlamayacağı açıktır. Türkiye dış politikasında barış ve istikrara katkıda bulunmak için üzerine düşeni yapan bir ülkedir, NATO'nun saygın ve vazgeçilmez müttefikleri arasında yer almaktadır.  Çıkar gruplarının dar görüşü ve hasmane ajandalarının Türkiye ABD ilişkilerini rehin almasına müsaade edilmemelidir. Türkiye'yi dışlayan bir bakış açısının dünya barışına katkı sunması mümkün değildir. Bu tavır, NATO'nun müttefiklik ruhuna aykırıdır. Bu nedenlerle ABD'yi bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz."


Amerika Birleşik Devletleri, AK Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM'de 4 partiden ABD'ye kınama - Son Dakika


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